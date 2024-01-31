https://ria.ru/20240131/soveschanie-1924645622.html

Глава Росавиации провел совещание с руководством S7

Глава Росавиации провел совещание с руководством S7 - РИА Новости, 31.01.2024

Глава Росавиации провел совещание с руководством S7

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:07

2024-01-31T18:07

2024-01-31T18:23

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

s7 airlines

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале ведомства."Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством S7... Произошедшие в авиакомпании S7 авиационные инциденты обсудили в Росавиации с участием руководства перевозчика. Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 - в последнюю декаду января зафиксировано три случая", - говорится в сообщении.Отмечается, что расследование авиационных инцидентов продолжается - до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны.Для предупреждения повторения подобных случаев в ходе совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов."По данным статистики за январь, негативных трендов в области безопасности полетов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями нет", - отмечает федеральное агентство.

https://ria.ru/20240130/samolet-1924296745.html

https://ria.ru/20240127/samolet-1923837579.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines