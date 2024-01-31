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Глава Росавиации провел совещание с руководством S7 - РИА Новости, 31.01.2024
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18:07 31.01.2024 (обновлено: 18:23 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/soveschanie-1924645622.html
Глава Росавиации провел совещание с руководством S7
Глава Росавиации провел совещание с руководством S7 - РИА Новости, 31.01.2024
Глава Росавиации провел совещание с руководством S7
Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:07
2024-01-31T18:23
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
s7 airlines
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале ведомства."Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством S7... Произошедшие в авиакомпании S7 авиационные инциденты обсудили в Росавиации с участием руководства перевозчика. Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 - в последнюю декаду января зафиксировано три случая", - говорится в сообщении.Отмечается, что расследование авиационных инцидентов продолжается - до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны.Для предупреждения повторения подобных случаев в ходе совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов."По данным статистики за январь, негативных трендов в области безопасности полетов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями нет", - отмечает федеральное агентство.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), S7 Airlines
Глава Росавиации провел совещание с руководством S7

Глава Росавиации обсудил с руководством S7 произошедшие в авиакомпании инциденты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале ведомства.
«
"Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством S7... Произошедшие в авиакомпании S7 авиационные инциденты обсудили в Росавиации с участием руководства перевозчика. Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 - в последнюю декаду января зафиксировано три случая", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что расследование авиационных инцидентов продолжается - до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны.
Для предупреждения повторения подобных случаев в ходе совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов.
«
"По данным статистики за январь, негативных трендов в области безопасности полетов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями нет", - отмечает федеральное агентство.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 Airlines
 
 
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