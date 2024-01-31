Глава Росавиации провел совещание с руководством S7
Глава Росавиации обсудил с руководством S7 произошедшие в авиакомпании инциденты
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале ведомства.
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"Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством S7... Произошедшие в авиакомпании S7 авиационные инциденты обсудили в Росавиации с участием руководства перевозчика. Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 - в последнюю декаду января зафиксировано три случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование авиационных инцидентов продолжается - до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны.
Для предупреждения повторения подобных случаев в ходе совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов.
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"По данным статистики за январь, негативных трендов в области безопасности полетов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями нет", - отмечает федеральное агентство.