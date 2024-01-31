https://ria.ru/20240131/sotsvyplaty-1924624703.html

Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО

Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024

Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:59

2024-01-31T16:59

2024-01-31T17:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_0f5deb9829ba51a97062c9980bf3bdce.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО получают пособия, а дети после 23-х лет нет."Спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет нет... Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, что тут не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема вообще, это легко решим, не вопрос", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

https://ria.ru/20240131/prestupleniya-1924628285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество