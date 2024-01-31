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Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:59
2024-01-31T16:59
2024-01-31T17:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО получают пособия, а дети после 23-х лет нет."Спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет нет... Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, что тут не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема вообще, это легко решим, не вопрос", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
https://ria.ru/20240131/prestupleniya-1924628285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО
Путин пообещал решить проблему с выплатами родственникам погибших участников СВО