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Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 31.01.2024 (обновлено: 17:37 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/sotsvyplaty-1924624703.html
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО - РИА Новости, 31.01.2024
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:59
2024-01-31T17:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО получают пособия, а дети после 23-х лет нет.&quot;Спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет нет... Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, что тут не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема вообще, это легко решим, не вопрос&quot;, - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообещал решить проблему с выплатами родным погибших участников СВО

Путин пообещал решить проблему с выплатами родственникам погибших участников СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО получают пособия, а дети после 23-х лет нет.
«

"Спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет нет... Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, что тут не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема вообще, это легко решим, не вопрос", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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