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Власти Подмосковья выделят более 210 миллионов рублей на соцконтракты

Власти Подмосковья выделят более 210 миллионов рублей на соцконтракты - РИА Новости, 31.01.2024

Власти Подмосковья выделят более 210 миллионов рублей на соцконтракты

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2024 году в бюджете региона предусмотрели более 210 миллионов рублей на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:17

2024-01-31T16:17

2024-01-31T16:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2024 году в бюджете региона предусмотрели более 210 миллионов рублей на выплаты по социальным контрактам, сообщил телеканал “360”.Чиновница добавила, что в 2024 году размеры выплат для поиска работы будут составлять около 20 тысяч рублей каждый месяц. А максимальный размер выплаты по социальному контракту на предпринимательство будет доходить до 350 тысяч рублей."Теперь размер выплаты для поиска работы составляет почти 20 тысяч рублей ежемесячно, но чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела", – сказала Болатаева.Она также напомнила, что оформить социальный контракт можно с помощью подачи заявления через федеральный портал госуслуг.

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московская область (подмосковье)