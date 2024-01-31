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ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:28
2024-01-31T14:28
2024-01-31T14:28
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее ведомство сообщало, что на указанный район в 13.30 был сброшен снаряд с беспилотника. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13:55 – город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в Киевском районе, есть пострадавшие, данные уточняются. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке
СЦКК: ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке, есть пострадавшие
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости.
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее ведомство сообщало, что на указанный район в 13.30 был сброшен снаряд с беспилотника.
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"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13:55 – город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в Киевском районе, есть пострадавшие, данные уточняются.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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