https://ria.ru/20240131/snaryad-1924579908.html

ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке

ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:28

2024-01-31T14:28

2024-01-31T14:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее ведомство сообщало, что на указанный район в 13.30 был сброшен снаряд с беспилотника. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13:55 – город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в Киевском районе, есть пострадавшие, данные уточняются. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк)