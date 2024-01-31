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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе с обувью
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе с обувью - РИА Новости, 31.01.2024
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе с обувью
Открытый огонь на складе с обувью во Владимирской области ликвидирован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:54
2024-01-31T11:54
2024-01-31T12:00
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе с обувью во Владимирской области ликвидирован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Склад загорелся в среду утром в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что тушение осложняет высокая горючая загрузка в здании."В 11.28 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели 55 человек и 27 единиц техники.
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе с обувью
МЧС: во Владимирской области ликвидировали открытое горение на складе с обувью
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе с обувью во Владимирской области ликвидирован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Склад загорелся в среду утром в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что тушение осложняет высокая горючая загрузка в здании.
"В 11.28 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели 55 человек и 27 единиц техники.
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