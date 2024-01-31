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МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии - РИА Новости, 31.01.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:25 31.01.2024 (обновлено: 14:30 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/siriya-1924579647.html
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии - РИА Новости, 31.01.2024
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии
Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:25
2024-01-31T14:30
война в сирии
россия
в мире
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она напомнила, что РФ прилагает последовательные усилия для комплексного урегулирования в Сирии в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности страны.
https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html
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россия, в мире, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Война в Сирии, Россия, В мире, Сирия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии

МИД России пообещал сделать все для свободы Сирии от иностранного присутствия

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она напомнила, что РФ прилагает последовательные усилия для комплексного урегулирования в Сирии в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности страны.
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Война в СирииРоссияВ миреСирияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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