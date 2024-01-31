https://ria.ru/20240131/siriya-1924579647.html
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии - РИА Новости, 31.01.2024
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии
Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:25
2024-01-31T14:25
2024-01-31T14:30
война в сирии
россия
в мире
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она напомнила, что РФ прилагает последовательные усилия для комплексного урегулирования в Сирии в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности страны.
https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Война в Сирии, Россия, В мире, Сирия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии
МИД России пообещал сделать все для свободы Сирии от иностранного присутствия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она напомнила, что РФ прилагает последовательные усилия для комплексного урегулирования в Сирии в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности страны.
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