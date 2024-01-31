https://ria.ru/20240131/siriya-1924579647.html

МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии

МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии - РИА Новости, 31.01.2024

МИД России заявил, что прилагает все усилия для урегулирования в Сирии

Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:25

2024-01-31T14:25

2024-01-31T14:30

война в сирии

россия

в мире

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия сделает все от нее зависящее для того, чтобы Сирия стала свободной от иностранного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Будем делать все от нас зависящее, чтобы Сирия стала по-настоящему свободной от иностранного присутствия, содействовать становлению там безопасности и возвращению мира на всю территорию Сирии", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она напомнила, что РФ прилагает последовательные усилия для комплексного урегулирования в Сирии в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности страны.

https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова