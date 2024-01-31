Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 31.01.2024 (обновлено: 15:38 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/shoygu-1924555161.html
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям - РИА Новости, 31.01.2024
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям
Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:47
2024-01-31T15:38
россия
китай
москва
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924562145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e4dc685e3544e89be1f66a387c79ebd.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду. При этом Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран". "Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки", - отметил министр обороны России. Он заявил, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой. "Убеждён, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны России.
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Шойгу с министром обороны КНР
Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду.
2024-01-31T12:47
true
PT4M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924562145_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_805ae922cc79feb763310945112baf91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, сергей шойгу
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям

Шойгу: Россия и КНР развивают военное сотрудничество по всем направлениям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
06:24
При этом Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран".
"Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки", - отметил министр обороны России.
Он заявил, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой.
"Убеждён, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны России.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров Сделано в России в столице китайском Шэньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем
27 января, 14:25
 
РоссияКитайМоскваСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала