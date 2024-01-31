https://ria.ru/20240131/shoygu-1924555161.html

Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям

Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям - РИА Новости, 31.01.2024

Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям

Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:47

2024-01-31T12:47

2024-01-31T15:38

россия

китай

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду. При этом Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран". "Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки", - отметил министр обороны России. Он заявил, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой. "Убеждён, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны России.

https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html

https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html

россия

китай

москва

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Переговоры Шойгу с министром обороны КНР Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду. 2024-01-31T12:47 true PT4M18S

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россия, китай, москва, сергей шойгу