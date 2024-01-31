https://ria.ru/20240131/shoygu-1924555161.html
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям - РИА Новости, 31.01.2024
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям
Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:47
2024-01-31T12:47
2024-01-31T15:38
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду. При этом Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран". "Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки", - отметил министр обороны России. Он заявил, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой. "Убеждён, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны России.
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
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Переговоры Шойгу с министром обороны КНР
Китай ощущает сильную поддержку РФ по тайваньскому вопросу, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в среду.
2024-01-31T12:47
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россия, китай, москва, сергей шойгу
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу
Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям
Шойгу: Россия и КНР развивают военное сотрудничество по всем направлениям
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва и Пекин развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду.
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
При этом Шойгу подчеркнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран".
"Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки", - отметил министр обороны России.
Он заявил, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество" с китайским коллегой.
"Убеждён, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны России.
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем