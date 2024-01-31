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От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали - РИА Новости, 31.01.2024
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20:11 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/sevastopol-1924672336.html
От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали
От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали - РИА Новости, 31.01.2024
От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали
Жители и гости Севастополя в результате отраженной ракетной атаки не пострадали, обломками воздушных целей незначительно повреждено 12 строений в садовом... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:11
2024-01-31T20:11
происшествия
севастополь
михаил развожаев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Жители и гости Севастополя в результате отраженной ракетной атаки не пострадали, обломками воздушных целей незначительно повреждено 12 строений в садовом товариществе под Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. ПВО сбила шесть ракет над Севастополем, отражена массированная атака на город, сообщил Развожаев. "В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал" , - сообщил Развожаев.Сообщение о воздушной тревоге в Севастополе было распространено в 16.27 мск. Система противовоздушной обороны в Севастополе сбила ракету, обломки которой упали в частном секторе в районе Любимовки, пострадавших нет, сообщил Развожаев. Спустя три часа тревога была отменена.
https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали

Развожаев: люди не пострадали от сбитых ракет в Севастополе, повреждены строения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Жители и гости Севастополя в результате отраженной ракетной атаки не пострадали, обломками воздушных целей незначительно повреждено 12 строений в садовом товариществе под Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале.
ПВО сбила шесть ракет над Севастополем, отражена массированная атака на город, сообщил Развожаев.
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"В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал" , - сообщил Развожаев.
Сообщение о воздушной тревоге в Севастополе было распространено в 16.27 мск. Система противовоздушной обороны в Севастополе сбила ракету, обломки которой упали в частном секторе в районе Любимовки, пострадавших нет, сообщил Развожаев. Спустя три часа тревога была отменена.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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