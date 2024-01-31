https://ria.ru/20240131/sevastopol-1924672336.html

От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали

От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали - РИА Новости, 31.01.2024

От сбитых в Севастополе ракет люди не пострадали

Жители и гости Севастополя в результате отраженной ракетной атаки не пострадали, обломками воздушных целей незначительно повреждено 12 строений в садовом... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:11

2024-01-31T20:11

2024-01-31T20:11

происшествия

севастополь

михаил развожаев

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Жители и гости Севастополя в результате отраженной ракетной атаки не пострадали, обломками воздушных целей незначительно повреждено 12 строений в садовом товариществе под Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. ПВО сбила шесть ракет над Севастополем, отражена массированная атака на город, сообщил Развожаев. "В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал. В садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, пострадало от упавших обломков 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Никто из людей не пострадал" , - сообщил Развожаев.Сообщение о воздушной тревоге в Севастополе было распространено в 16.27 мск. Система противовоздушной обороны в Севастополе сбила ракету, обломки которой упали в частном секторе в районе Любимовки, пострадавших нет, сообщил Развожаев. Спустя три часа тревога была отменена.

https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины