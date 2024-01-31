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Системы ПВО уничтожили шесть ракет над Севастополем - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/sevastopol-1924669657.html
Системы ПВО уничтожили шесть ракет над Севастополем
Системы ПВО уничтожили шесть ракет над Севастополем - РИА Новости, 31.01.2024
Системы ПВО уничтожили шесть ракет над Севастополем
ПВО сбила 6 ракет над Севастополем, отражена массированная атака на город, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:52
2024-01-31T19:52
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. ПВО сбила 6 ракет над Севастополем, отражена массированная атака на город, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Сообщение о воздушной тревоге в Севастополе было распространено в 16.27 мск. Система противовоздушной обороны в Севастополе сбила ракету, обломки которой упали в частном секторе в районе Любимовки, пострадавших нет, сообщил Развожаев. Спустя три часа тревога была отменена. "Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито больше 6 ракет" , - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240131/pvo-1924667951.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Системы ПВО уничтожили шесть ракет над Севастополем

Развожаев: ПВО сбила 6 ракет над Севастополем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. ПВО сбила 6 ракет над Севастополем, отражена массированная атака на город, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сообщение о воздушной тревоге в Севастополе было распространено в 16.27 мск. Система противовоздушной обороны в Севастополе сбила ракету, обломки которой упали в частном секторе в районе Любимовки, пострадавших нет, сообщил Развожаев. Спустя три часа тревога была отменена.
"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито больше 6 ракет" , - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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