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Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО
Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО - РИА Новости, 31.01.2024
Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО
Более 64,4 миллиона рублей направили в 2024 году в Московской области на выплаты к юбилеям круглых дат парам, которые живут более 50 лет вместе. Об этом сообщил РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:35
2024-01-31T18:35
2024-01-31T18:35
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 64,4 миллиона рублей направили в 2024 году в Московской области на выплаты к юбилеям круглых дат парам, которые живут более 50 лет вместе. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам министра соцразвития Людмилы Болатаевой, к 50-летнему юбилею супруги получат пять тысяч рублей, к 60-летнему – семь тысяч рублей. Те пары, которые прожили вместе более 70 лет, претендуют на выплату в размере девяти тысяч рублей.Отмечается, что заявление на получение такой меры поддержки супруги могут подать на региональном портале госуслуг.
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