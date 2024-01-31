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Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО - РИА Новости, 31.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:35 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/semya-1924653895.html
Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО
Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО - РИА Новости, 31.01.2024
Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО
Более 64,4 миллиона рублей направили в 2024 году в Московской области на выплаты к юбилеям круглых дат парам, которые живут более 50 лет вместе. Об этом сообщил РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:35
2024-01-31T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 64,4 миллиона рублей направили в 2024 году в Московской области на выплаты к юбилеям круглых дат парам, которые живут более 50 лет вместе. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам министра соцразвития Людмилы Болатаевой, к 50-летнему юбилею супруги получат пять тысяч рублей, к 60-летнему – семь тысяч рублей. Те пары, которые прожили вместе более 70 лет, претендуют на выплату в размере девяти тысяч рублей.Отмечается, что заявление на получение такой меры поддержки супруги могут подать на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 64 млн рублей выделено на выплату к юбилеям совместной жизни в МО

© РИА Новости / Виталий ТимкивПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 64,4 миллиона рублей направили в 2024 году в Московской области на выплаты к юбилеям круглых дат парам, которые живут более 50 лет вместе. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам министра соцразвития Людмилы Болатаевой, к 50-летнему юбилею супруги получат пять тысяч рублей, к 60-летнему – семь тысяч рублей. Те пары, которые прожили вместе более 70 лет, претендуют на выплату в размере девяти тысяч рублей.
Отмечается, что заявление на получение такой меры поддержки супруги могут подать на региональном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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