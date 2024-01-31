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Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными - РИА Новости, 31.01.2024
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17:04 31.01.2024 (обновлено: 17:30 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/samolet-1924626919.html
Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными
Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными - РИА Новости, 31.01.2024
Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными
Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:04
2024-01-31T17:30
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными."Вторая часть вопроса, касающаяся того, что украинские вооруженные силы сбили самолет наш Ил-76, в котором находилось, как Вы правильно заметили, 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю", - сказал Путин во время встречи с доверенными лицами.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240131/krushenie-1924629524.html
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными

Путин: нет понимания, зачем Украина сбила самолет со своими пленными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными.
«
"Вторая часть вопроса, касающаяся того, что украинские вооруженные силы сбили самолет наш Ил-76, в котором находилось, как Вы правильно заметили, 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю", - сказал Путин во время встречи с доверенными лицами.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76
17:10
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Путин: Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
17:10
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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