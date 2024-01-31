https://ria.ru/20240131/samolet-1924626919.html

Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными

Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными - РИА Новости, 31.01.2024

Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными

Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:04

2024-01-31T17:04

2024-01-31T17:30

в мире

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киев

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными."Вторая часть вопроса, касающаяся того, что украинские вооруженные силы сбили самолет наш Ил-76, в котором находилось, как Вы правильно заметили, 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю", - сказал Путин во время встречи с доверенными лицами.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240131/krushenie-1924629524.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области