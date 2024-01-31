https://ria.ru/20240131/saldo-1924608991.html
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:21
2024-01-31T16:21
2024-01-31T16:21
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
олег дерипаска
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ, предложил "нарисовать" еще больше долларов. Ранее глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет страны. По его словам, в сумму входят личные сбережения Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске. "Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета об изъятии якобы у меня 850 тысяч долларов с какого-то счета вместе с Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ. Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d12b72c22dd55151219e842d3b1863ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, олег дерипаска, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Олег Дерипаска, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ
Сальдо предложил нарисовать еще больше долларов для изъятия в пользу ВСУ