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Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ

Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:21

2024-01-31T16:21

2024-01-31T16:21

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

херсонская область

владимир сальдо

олег дерипаска

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ, предложил "нарисовать" еще больше долларов. Ранее глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет страны. По его словам, в сумму входят личные сбережения Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске. "Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета об изъятии якобы у меня 850 тысяч долларов с какого-то счета вместе с Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ. Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html

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Кирилл Волков

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