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Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/saldo-1924608991.html
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:21
2024-01-31T16:21
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
олег дерипаска
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ, предложил "нарисовать" еще больше долларов. Ранее глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет страны. По его словам, в сумму входят личные сбережения Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске. "Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета об изъятии якобы у меня 850 тысяч долларов с какого-то счета вместе с Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ. Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются", - сказал Сальдо.
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политика, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, олег дерипаска, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Олег Дерипаска, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо прокомментировал информацию о якобы изъятии его средств в пользу ВСУ

Сальдо предложил нарисовать еще больше долларов для изъятия в пользу ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя в своем Telegram-канале информацию о якобы изъятии его личных средств на Украине в пользу ВСУ, предложил "нарисовать" еще больше долларов.
Ранее глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что первые 850 тысяч долларов, арестованные в результате санкций, поступили в бюджет страны. По его словам, в сумму входят личные сбережения Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.
"Прочитал еще одну сногсшибательную новость из украинского сегмента интернета об изъятии якобы у меня 850 тысяч долларов с какого-то счета вместе с Олегом Дерипаской и зачислении этих средств на развитие ВСУ. Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются", - сказал Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоОлег ДерипаскаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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