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На Купянском направлении сорвали ротацию подразделений ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:15 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/rotatsiya-1924483162.html
На Купянском направлении сорвали ротацию подразделений ВСУ
На Купянском направлении сорвали ротацию подразделений ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
На Купянском направлении сорвали ротацию подразделений ВСУ
Расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:15
2024-01-31T03:15
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет БПЛА разведывательного подразделения на купянском направлении вскрыл передвижение боевиков ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления", - сообщили в Минобороны РФ. Сообщается, что подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава на позициях. "Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли их передвижение и доразведали цели", - уточнили в Минобороны. Добавляется, что расчеты АГС-17 "Пламя" прибыли на огневые позиции и точным попаданием накрыли выявленные цели на дальности около 1,5 километра. "Мы работаем с гранатометами АГС-17 "Пламя". Разведчики с помощью дронов замечают наблюдательные пункты, живую силу противника. Затем с помощью корректировщиков отрабатываем по противнику на определенном участке. Работаем секторами. Стараемся работать как можно быстрее. Противник очень боится наших АГСов, потому что в свое время их очень "покошмарили". По сути, та же самая артиллерия, но малая", - цитируют в оборонном ведомстве наводчика расчета гранатомета АГС-17 с позывным "Лис".
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вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
На Купянском направлении сорвали ротацию подразделений ВСУ

Гранатометчики группировки войск "Запад" сорвали под Купянском ротацию ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Расчет БПЛА разведывательного подразделения на купянском направлении вскрыл передвижение боевиков ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления", - сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава на позициях.
"Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли их передвижение и доразведали цели", - уточнили в Минобороны.
Добавляется, что расчеты АГС-17 "Пламя" прибыли на огневые позиции и точным попаданием накрыли выявленные цели на дальности около 1,5 километра.
"Мы работаем с гранатометами АГС-17 "Пламя". Разведчики с помощью дронов замечают наблюдательные пункты, живую силу противника. Затем с помощью корректировщиков отрабатываем по противнику на определенном участке. Работаем секторами. Стараемся работать как можно быстрее. Противник очень боится наших АГСов, потому что в свое время их очень "покошмарили". По сути, та же самая артиллерия, но малая", - цитируют в оборонном ведомстве наводчика расчета гранатомета АГС-17 с позывным "Лис".
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