https://ria.ru/20240131/riteyl-1924549689.html

Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров

Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров - РИА Новости, 31.01.2024

Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров

На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:29

2024-01-31T12:29

2024-01-31T12:29

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париж

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брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений. "Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ритейлеров", - сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду. Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам. Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ритейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота. Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ритейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия". Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.

https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html

https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924426214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж, европа, брюно ле мэр, жеральд дарманен