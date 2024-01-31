Рейтинг@Mail.ru
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/riteyl-1924549689.html
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров - РИА Новости, 31.01.2024
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров
На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:29
2024-01-31T12:29
в мире
франция
париж
европа
брюно ле мэр
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924159341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e7e1ceef3ed3803d30556cb7195ac0f.jpg
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений. "Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ритейлеров", - сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду. Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам. Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ритейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота. Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ритейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия". Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924426214.html
франция
париж
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924159341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42244a6b009253ed69cda44da665d5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, европа, брюно ле мэр, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Европа, Брюно Ле Мэр, Жеральд Дарманен
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров

Минфин Франции проведет 500 проверок у ритейлеров на фоне протестов фермеров

© AP Photo / Matthieu MirvilleФранцузские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений.
"Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ритейлеров", - сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду.
Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам.
Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ритейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота.
Французские фермеры блокируют трассы в пригородах Парижа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Фермеры объявили новый поход на Париж
10:27
Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ритейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия".
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями
Вчера, 17:50
 
В миреФранцияПарижЕвропаБрюно Ле МэрЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала