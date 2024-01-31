https://ria.ru/20240131/riteyl-1924549689.html
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров - РИА Новости, 31.01.2024
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров
На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:29
2024-01-31T12:29
2024-01-31T12:29
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений. "Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ритейлеров", - сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду. Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам. Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ритейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота. Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ритейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия". Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, европа, брюно ле мэр, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Европа, Брюно Ле Мэр, Жеральд Дарманен
Минфин Франции проведет проверки у ритейлеров на фоне протестов фермеров
Минфин Франции проведет 500 проверок у ритейлеров на фоне протестов фермеров
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На фоне протестов фермеров по всей стране глава минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений.
"Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ритейлеров", - сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду.
Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам.
Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ритейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота.
Фермеры объявили новый поход на Париж
Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ритейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия".
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен
заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж
и не блокировать крупнейший в Европе
продуктовый рынок Ранжис.
Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями