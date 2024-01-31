Нижегородский рецидивист подкидывал знакомой куриные лапки и вымогал деньги
Нижегородский рецидивист подкидывал знакомой куриные лапки, вымогая 5 млн рублей
Полиция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в вымогательстве 5 миллионов рублей у женщины, которую он запугивал, подбрасывая части тел птиц, сообщает пресс-центр МВД России.
"Предварительно установлено, что с сентября прошлого года злоумышленник анонимно угрожал расправой жительнице Нижнего Новгорода и ее родственникам. За отказ от преступных намерений требовал передать ему пять миллионов рублей. Вымогатель использовал различные способы запугивания. Он посылал в рабочий офис женщины неизвестных людей, подбрасывал к двери квартиры части тела птиц, писал угрозы в мессенджере. При этом с помощью нанятого специалиста пытался обеспечить анонимность отправляемых сообщений", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Судя по видео от МВД, мужчина подбрасывал под дверь своей жертвы отрубленные куриные лапы.
Несмотря на конспирацию, полицейские установили личность подозреваемого и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали ранее неоднократно судимого жителя региона.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, вымогателем оказался знакомый женщины.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). "В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.