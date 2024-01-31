https://ria.ru/20240131/retsidivist-1924574758.html

Нижегородский рецидивист подкидывал знакомой куриные лапки и вымогал деньги

Нижегородский рецидивист подкидывал знакомой куриные лапки и вымогал деньги - РИА Новости, 31.01.2024

Нижегородский рецидивист подкидывал знакомой куриные лапки и вымогал деньги

Полицейские в Нижнем Новгороде задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в вымогательстве 5 миллионов рублей у женщины, которую он запугивал, подбрасывая РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:06

2024-01-31T14:06

2024-01-31T14:06

происшествия

нижний новгород

ирина волк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в вымогательстве 5 миллионов рублей у женщины, которую он запугивал, подбрасывая части тел птиц, сообщает пресс-центр МВД России. "Предварительно установлено, что с сентября прошлого года злоумышленник анонимно угрожал расправой жительнице Нижнего Новгорода и ее родственникам. За отказ от преступных намерений требовал передать ему пять миллионов рублей. Вымогатель использовал различные способы запугивания. Он посылал в рабочий офис женщины неизвестных людей, подбрасывал к двери квартиры части тела птиц, писал угрозы в мессенджере. При этом с помощью нанятого специалиста пытался обеспечить анонимность отправляемых сообщений", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Судя по видео от МВД, мужчина подбрасывал под дверь своей жертвы отрубленные куриные лапы. Несмотря на конспирацию, полицейские установили личность подозреваемого и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали ранее неоднократно судимого жителя региона. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, вымогателем оказался знакомый женщины. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). "В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240131/moskva-1924519283.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний новгород, ирина волк