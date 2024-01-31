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СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее - РИА Новости, 31.01.2024
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12:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/rassledovanie-1924550807.html
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее - РИА Новости, 31.01.2024
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:31
2024-01-31T12:31
происшествия
россия
республика адыгея
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду, причиной стала проблема оплаты проезда через терминал, сообщили в Информационном центре СК России. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Республике Адыгея", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в сети появились сообщения о том, что в понедельник в поселке Яблоновский Республики Адыгея водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал. При этом на улице стояла минусовая температура воздуха, а сам рейс был последним на маршруте. Отмечается, что в СУСКР по республике уже организована проверка. Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.
https://ria.ru/20240117/marshrutka-1921885781.html
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россия
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происшествия, россия, республика адыгея, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее

СК заведет дело после высадки 15-летней девочки из автобуса на мороз в Адыгее

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду, причиной стала проблема оплаты проезда через терминал, сообщили в Информационном центре СК России.
"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Республике Адыгея", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в сети появились сообщения о том, что в понедельник в поселке Яблоновский Республики Адыгея водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал. При этом на улице стояла минусовая температура воздуха, а сам рейс был последним на маршруте.
Отмечается, что в СУСКР по республике уже организована проверка.
Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.
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