https://ria.ru/20240131/rassledovanie-1924550807.html
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее - РИА Новости, 31.01.2024
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:31
2024-01-31T12:31
2024-01-31T12:31
происшествия
россия
республика адыгея
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду, причиной стала проблема оплаты проезда через терминал, сообщили в Информационном центре СК России. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Республике Адыгея", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в сети появились сообщения о том, что в понедельник в поселке Яблоновский Республики Адыгея водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал. При этом на улице стояла минусовая температура воздуха, а сам рейс был последним на маршруте. Отмечается, что в СУСКР по республике уже организована проверка. Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.
https://ria.ru/20240117/marshrutka-1921885781.html
https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика адыгея, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее
СК заведет дело после высадки 15-летней девочки из автобуса на мороз в Адыгее
КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду, причиной стала проблема оплаты проезда через терминал, сообщили в Информационном центре СК России.
"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Республике Адыгея", - говорится в сообщении.
На Урале побеседуют с перевозчиком, высадившим женщину с собакой
По данным ведомства, в сети появились сообщения о том, что в понедельник в поселке Яблоновский Республики Адыгея
водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал. При этом на улице стояла минусовая температура воздуха, а сам рейс был последним на маршруте.
Отмечается, что в СУСКР по республике уже организована проверка.
Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель