https://ria.ru/20240131/rassledovanie-1924550807.html

СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее

СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее - РИА Новости, 31.01.2024

СК заведет дело после высадки девочки из автобуса на мороз в Адыгее

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:31

2024-01-31T12:31

2024-01-31T12:31

происшествия

россия

республика адыгея

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Адыгее водитель высадил 15-летнюю девочку из последнего на рейсе автобуса в минусовую погоду, причиной стала проблема оплаты проезда через терминал, сообщили в Информационном центре СК России. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Республике Адыгея", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в сети появились сообщения о том, что в понедельник в поселке Яблоновский Республики Адыгея водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал. При этом на улице стояла минусовая температура воздуха, а сам рейс был последним на маршруте. Отмечается, что в СУСКР по республике уже организована проверка. Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.

https://ria.ru/20240117/marshrutka-1921885781.html

https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика адыгея, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)