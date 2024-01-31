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Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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11:14 31.01.2024 (обновлено: 12:28 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/raketa-1924523979.html
Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ
Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ
Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS или любые другие самонаводящиеся снаряды из-за российских систем радиоэлектронной РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:14
2024-01-31T12:28
украина
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сша
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS или любые другие самонаводящиеся снаряды из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, пишет Business Insider.&quot;Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, улучшение возможностей России в области радиоэлектронной борьбы снизило эффективность современных боеприпасов с GPS-наведением, таких как ракеты HIMARS или снаряды Excalibur.Обозреватели посчитали, что теперь украинцам нужно будет поставить совершенно новое вооружение, которое заменит хвалебную американскую ракету.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
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украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, gps, технологии, в мире, политика
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, GPS, Технологии, В мире, Политика
Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ

BI: ВСУ больше не могут полагаться на HIMARS из-за российских систем РЭБ

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS или любые другие самонаводящиеся снаряды из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, пишет Business Insider.
«

"Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — говорится в материале.

Как указали журналисты, улучшение возможностей России в области радиоэлектронной борьбы снизило эффективность современных боеприпасов с GPS-наведением, таких как ракеты HIMARS или снаряды Excalibur.
Обозреватели посчитали, что теперь украинцам нужно будет поставить совершенно новое вооружение, которое заменит хвалебную американскую ракету.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине
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