https://ria.ru/20240131/raketa-1924523979.html

Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ

Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

Стало известно, что случилось с главной ракетой ВСУ

Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS или любые другие самонаводящиеся снаряды из-за российских систем радиоэлектронной РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:14

2024-01-31T11:14

2024-01-31T12:28

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

gps

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS или любые другие самонаводящиеся снаряды из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, пишет Business Insider."Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — говорится в материале.Как указали журналисты, улучшение возможностей России в области радиоэлектронной борьбы снизило эффективность современных боеприпасов с GPS-наведением, таких как ракеты HIMARS или снаряды Excalibur.Обозреватели посчитали, что теперь украинцам нужно будет поставить совершенно новое вооружение, которое заменит хвалебную американскую ракету.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html

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украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, gps, технологии, в мире, политика