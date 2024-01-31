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Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц - РИА Новости, 31.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/putin-1924613003.html
Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц
Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц - РИА Новости, 31.01.2024
Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц
Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что ему уже передали предложения доверенных лиц. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:31
2024-01-31T16:31
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что ему уже передали предложения доверенных лиц. "Мне передали уже ваши предложения, в том числе по этому направлению, как проект указа. Проработаем обязательно и будем двигаться", - сказал Путин в среду на встрече с доверенными лицами, говоря о поддержке культуры в стране.
https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html
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владимир путин
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин
Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц

Путин сообщил, что ему уже передали предложения доверенных лиц

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что ему уже передали предложения доверенных лиц.
"Мне передали уже ваши предложения, в том числе по этому направлению, как проект указа. Проработаем обязательно и будем двигаться", - сказал Путин в среду на встрече с доверенными лицами, говоря о поддержке культуры в стране.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
15:00
 
Выборы президента России — 2024Владимир Путин
 
 
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