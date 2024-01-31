https://ria.ru/20240131/putin-1924613003.html

Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц

Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц - РИА Новости, 31.01.2024

Путин сообщил, что ему передали предложения доверенных лиц

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что ему уже передали предложения доверенных лиц. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:31

2024-01-31T16:31

2024-01-31T16:31

выборы президента россии — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин сообщил, что ему уже передали предложения доверенных лиц. "Мне передали уже ваши предложения, в том числе по этому направлению, как проект указа. Проработаем обязательно и будем двигаться", - сказал Путин в среду на встрече с доверенными лицами, говоря о поддержке культуры в стране.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html

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владимир путин