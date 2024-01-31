https://ria.ru/20240131/proniknovenie-1924492876.html

В КНР заявили о "проникновении" граждан Филиппин в зону спорного острова

В КНР заявили о "проникновении" граждан Филиппин в зону спорного острова - РИА Новости, 31.01.2024

В КНР заявили о "проникновении" граждан Филиппин в зону спорного острова

Несколько граждан Филиппин "незаконно проникли" в акваторию спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), береговая охрана КНР потребовала, чтобы они удалились,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T06:49

2024-01-31T06:49

2024-01-31T06:55

китай

филиппины

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

в мире

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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Несколько граждан Филиппин "незаконно проникли" в акваторию спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), береговая охрана КНР потребовала, чтобы они удалились, заявил официальный представитель управления морской полиции КНР Гань Юй. "Четверо филиппинцев 28 января незаконно проникли в зону китайского острова Хуанъянь. В соответствии с законом, береговая охрана КНР отправила им предупреждение о том, чтобы они удалились. Эти действия были профессиональными и стандартизированными", - говорится в заявлении Гань Юя на сайте ведомства. Отмечается, что Китай обладает "неоспоримым суверенитетом над островом Хуанъянь и прилегающими водами", а также "всегда решительно противодействовал противоправным действиям Филиппин". КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20240129/kitay-1924058570.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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китай, филиппины, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда, в мире