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Производители из ДНР расширят производство за счет льготного лизинга КМСП - РИА Новости, 31.01.2024
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10:00 31.01.2024
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Производители из ДНР расширят производство за счет льготного лизинга КМСП
Производители из ДНР расширят производство за счет льготного лизинга КМСП - РИА Новости, 31.01.2024
Производители из ДНР расширят производство за счет льготного лизинга КМСП
Компания "МСП Лизинг" (дочерняя структура Корпорации МСП) предоставила двум производителям безалкогольных напитков из ДНР льготный лизинг оборудования на общую... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:00
2024-01-31T10:00
корпорация мсп
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Компания "МСП Лизинг" (дочерняя структура Корпорации МСП) предоставила двум производителям безалкогольных напитков из ДНР льготный лизинг оборудования на общую сумму 23 миллиона рублей для развития производств, сообщает пресс-служба КМСП.Предприятия стали первыми МСП республики, получившими данный вид господдержки. Они смогут приобрести шесть единиц нового оборудования и модернизировать технологические линии. Расширение производства позволит компаниям увеличить объем выпуска и реализации продукции, открыть новые рабочие места, расширить регионы присутствия."Корпорация МСП продолжает наращивать объем льготной лизинговой поддержки предприятий малого бизнеса на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области. На сегодняшний день с октября 2023 года лизинговую поддержку получили 7 предприятий на сумму около 120 миллионов рублей. В текущем году мы продолжим увеличивать объемы поддержки бизнеса и помогать предпринимателям развивать производство, открывать новые рабочие места и выходить на новые рынки сбыта", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.Он отметил, что для предпринимателей, зарегистрированных на новых территориях, доступна льготная лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и 8% - для иностранного (по расширенным ОКВЭДам). Обратиться за поддержкой можно через Цифровую платформу МСП.РФ.Как указал и.о. министра экономического развития ДНР Максим Захаров, в настоящее время бизнесу в республике доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки."Такая мера поддержки, как льготный лизинг, поможет нам развить предприятия малого и среднего бизнеса, тем самым создав новые рабочие места с достойной заработной платой для наших жителей и в целом позитивно повлиять на экономику республики", цитирует слова министра пресс-служба КМСП.Льготный лизинг — составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Нацпроект инициирован президентом России, курирует проект первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Производители из ДНР расширят производство за счет льготного лизинга КМСП

© РИА Новости / Александр КряжевПроизводство безалкогольных напитков
Производство безалкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Производство безалкогольных напитков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Компания "МСП Лизинг" (дочерняя структура Корпорации МСП) предоставила двум производителям безалкогольных напитков из ДНР льготный лизинг оборудования на общую сумму 23 миллиона рублей для развития производств, сообщает пресс-служба КМСП.
Предприятия стали первыми МСП республики, получившими данный вид господдержки. Они смогут приобрести шесть единиц нового оборудования и модернизировать технологические линии. Расширение производства позволит компаниям увеличить объем выпуска и реализации продукции, открыть новые рабочие места, расширить регионы присутствия.
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"Корпорация МСП продолжает наращивать объем льготной лизинговой поддержки предприятий малого бизнеса на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области. На сегодняшний день с октября 2023 года лизинговую поддержку получили 7 предприятий на сумму около 120 миллионов рублей. В текущем году мы продолжим увеличивать объемы поддержки бизнеса и помогать предпринимателям развивать производство, открывать новые рабочие места и выходить на новые рынки сбыта", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что для предпринимателей, зарегистрированных на новых территориях, доступна льготная лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и 8% - для иностранного (по расширенным ОКВЭДам). Обратиться за поддержкой можно через Цифровую платформу МСП.РФ.
Как указал и.о. министра экономического развития ДНР Максим Захаров, в настоящее время бизнесу в республике доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки.
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"Такая мера поддержки, как льготный лизинг, поможет нам развить предприятия малого и среднего бизнеса, тем самым создав новые рабочие места с достойной заработной платой для наших жителей и в целом позитивно повлиять на экономику республики", цитирует слова министра пресс-служба КМСП.
Льготный лизинг — составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Нацпроект инициирован президентом России, курирует проект первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесКорпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей БелоусовДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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