https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html

МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов

МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов - РИА Новости, 31.01.2024

МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов

Предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт российского продовольствия в ЕС станет самоубийственной инициативой для экономики союза, заявила на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:33

2024-01-31T14:33

2024-01-31T14:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт российского продовольствия в ЕС станет самоубийственной инициативой для экономики союза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Он также сообщил, что обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. "Антироссийское, а по сути, проамериканское лобби в ЕС продолжает генерировать буквально самоубийственные для есовской экономики целеполагания и конкретные меры. Очередной экзерсис - это предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт в ЕС российского продовольствия", - отметила Захарова. Дипломат допустила, что взамен российского продовольствия "они хотят нарастить потребление американских продуктов". Кроме того, по словам Захаровой, Рига, Вильнюс и Таллин могут "делать ставку на украинские сельхозпродукты". Такая инициатива, по мнению официального представителя МИД РФ, идет в разрез с решением стран использовать снаряды с обедненным ураном на территории Украины. "Обедненный уран остается в земле и длительное время, это не год и не два, за колоссальные деньги происходит вычищение земли. Это требует колоссальной работы", - заключила официальный представитель дипведомства.

https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924193722.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии