https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html
МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов
МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов - РИА Новости, 31.01.2024
МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов
Предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт российского продовольствия в ЕС станет самоубийственной инициативой для экономики союза, заявила на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:33
2024-01-31T14:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт российского продовольствия в ЕС станет самоубийственной инициативой для экономики союза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Он также сообщил, что обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. "Антироссийское, а по сути, проамериканское лобби в ЕС продолжает генерировать буквально самоубийственные для есовской экономики целеполагания и конкретные меры. Очередной экзерсис - это предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт в ЕС российского продовольствия", - отметила Захарова. Дипломат допустила, что взамен российского продовольствия "они хотят нарастить потребление американских продуктов". Кроме того, по словам Захаровой, Рига, Вильнюс и Таллин могут "делать ставку на украинские сельхозпродукты". Такая инициатива, по мнению официального представителя МИД РФ, идет в разрез с решением стран использовать снаряды с обедненным ураном на территории Украины. "Обедненный уран остается в земле и длительное время, это не год и не два, за колоссальные деньги происходит вычищение земли. Это требует колоссальной работы", - заключила официальный представитель дипведомства.
https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924193722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Евросоюз, Санкции в отношении России
МИД предупредил ЕС о последствиях запрета на импорт российских продуктов
МИД: запрет на импорт продовольствия из РФ станет самоубийством для экономики ЕС
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт российского продовольствия в ЕС станет самоубийственной инициативой для экономики союза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Он также сообщил, что обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии
, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу.
"Антироссийское, а по сути, проамериканское лобби в ЕС продолжает генерировать буквально самоубийственные для есовской экономики целеполагания и конкретные меры. Очередной экзерсис - это предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт в ЕС российского продовольствия", - отметила Захарова.
Дипломат допустила, что взамен российского продовольствия "они хотят нарастить потребление американских продуктов". Кроме того, по словам Захаровой, Рига
, Вильнюс
и Таллин
могут "делать ставку на украинские сельхозпродукты". Такая инициатива, по мнению официального представителя МИД РФ, идет в разрез с решением стран использовать снаряды с обедненным ураном на территории Украины
.
"Обедненный уран остается в земле и длительное время, это не год и не два, за колоссальные деньги происходит вычищение земли. Это требует колоссальной работы", - заключила официальный представитель дипведомства.
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