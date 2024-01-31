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В Кемеровской области вынесли приговор супругам, лишившим пенсионерку жилья

В Кемеровской области вынесли приговор супругам, лишившим пенсионерку жилья - РИА Новости, 31.01.2024

В Кемеровской области вынесли приговор супругам, лишившим пенсионерку жилья

Супруги из Юрги Кемеровской области получили сроки за мошенничество с квартирой 86-летней пенсионерки, из-за чего пожилая женщина лишилась единственного жилья. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:31

2024-01-31T05:31

2024-01-31T05:36

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КЕМЕРОВО, 31 янв - РИА Новости. Супруги из Юрги Кемеровской области получили сроки за мошенничество с квартирой 86-летней пенсионерки, из-за чего пожилая женщина лишилась единственного жилья. Юргинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и 38-летней женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Установлено, что в 2022 году осужденные супруги помогали пенсионерке, проживающей в однокомнатной квартире, в решении бытовых вопросов. После установления с ней доверительных отношений под предлогом подписания документов на получение субсидии от государства они предоставили пожилой женщине договор купли-продажи ее квартиры, согласно которому право собственности на недвижимость переходит к одному из осужденных, а также расписку о получении пенсионеркой денежных средств за продажу жилья. В результате в апреле 2022 года право собственности на квартиру потерпевшая утратила", – сообщает пресс-служба прокуратуры. После этого супруги направили в суд иск о выселении 86-летней женщины - заслуженного учителя России из ее квартиры. Родственники потерпевшей заподозрили фигурантов в совершении преступления и обратились в полицию. Как в свою очередь уточняет пресс-служба СУСК по региону, потерпевшая была принята на личном приеме руководителем следственного управления А.С. Безукладниковым. Ведомство отмечает, что подозреваемый мужчина со следствием не сотрудничал, однако были собраны неоспоримые доказательства, подтвердившие его причастность к преступлению. Мужчина был арестован. В ходе следствия его супруга вину в содеянном признала. "Суд назначил мужчине 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщине - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком виновной 14-летнего возраста", - говорится в сообщении прокуратуры. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденных компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Как отмечает пресс-служба СУСК по Кемеровской области, в счет возмещения ущерба на квартиру и автомобиль осужденных наложен арест в размере около 2 миллионов рублей. В защиту прав потерпевшей прокурор направил в суд иск о признании договора купли-продажи спорного недвижимого имущества недействительным. Результаты рассмотрения иска контролирует Юргинская межрайонная прокуратура.

https://ria.ru/20230827/moshenniki-1892475567.html

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кемеровская область, происшествия, россия, юрга