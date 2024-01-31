https://ria.ru/20240131/prestupleniya-1924628285.html

Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся

Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся - РИА Новости, 31.01.2024

Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся

Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:07

2024-01-31T17:07

2024-01-31T17:21

специальная военная операция на украине

киев

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924627708_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_a16258d7279ddbcaae0b4045c8fca3ea.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Вы посмотрите, что там в СМИ в Западе. Ничего. Так только щелк, и все. И все сразу забывает. Все сразу уходит из информационного поля, все очищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают", - сказал он во время встречи с доверенными лицами.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, политика, россия, владимир путин