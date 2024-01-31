Рейтинг@Mail.ru
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 31.01.2024 (обновлено: 17:21 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/prestupleniya-1924628285.html
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся - РИА Новости, 31.01.2024
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся
Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:07
2024-01-31T17:21
специальная военная операция на украине
киев
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924627708_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_a16258d7279ddbcaae0b4045c8fca3ea.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Вы посмотрите, что там в СМИ в Западе. Ничего. Так только щелк, и все. И все сразу забывает. Все сразу уходит из информационного поля, все очищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают", - сказал он во время встречи с доверенными лицами.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924627708_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_7a6bb3d124c5b3550917b7cda8bfb653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, политика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся

Путин: преступления киевского режима против российских граждан не забудутся

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Вы посмотрите, что там в СМИ в Западе. Ничего. Так только щелк, и все. И все сразу забывает. Все сразу уходит из информационного поля, все очищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают", - сказал он во время встречи с доверенными лицами.
Путин: Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала