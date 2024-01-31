https://ria.ru/20240131/prestupleniya-1924628285.html
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся - РИА Новости, 31.01.2024
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся
Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:07
2024-01-31T17:07
2024-01-31T17:21
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не забудет о преступлениях киевского режима против своих граждан, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Вы посмотрите, что там в СМИ в Западе. Ничего. Так только щелк, и все. И все сразу забывает. Все сразу уходит из информационного поля, все очищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают", - сказал он во время встречи с доверенными лицами.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: преступления Киева против российских граждан не забудутся
Путин: преступления киевского режима против российских граждан не забудутся