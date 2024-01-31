https://ria.ru/20240131/pozhar-1924500341.html

При пожаре в Биробиджане погибли три человека

При пожаре в Биробиджане погибли три человека - РИА Новости, 31.01.2024

При пожаре в Биробиджане погибли три человека

Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:49

2024-01-31T08:49

2024-01-31T09:41

происшествия

еврейская автономная область

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области. "Сегодня, 31.01.2023 в 02 ч. 33 мин. (19.33 мск) на территории частного домовладения в районе ул. Фурманова областного центра произошел пожар, в котором погибли три женщины и 4-летний ребенок. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры автономии. Отмечается, что в сгоревшей хозяйственной постройке общей площадью 17,5 "квадратов" с печным отоплением временно проживали женщина и ее супруг. Накануне к ним в гости приехали родственники из села Лазарево - 24-летняя дочь с 4-летним сыном 2020 года рождения, а также их тетя, все они погибли. Супруг хозяйки в момент пожара находился на работе в ночной смене. Ведомство организовало проверку. В ГУ МЧС по ЕАО сообщили, что в скором времени для установления причины пожара на место прибудут специалисты испытательной пожарной лаборатории. Среди рассматриваемых версий - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, обогревателя и неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20240131/pozhar-1924497592.html

еврейская автономная область

биробиджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)