https://ria.ru/20240131/pozhar-1924500341.html
При пожаре в Биробиджане погибли три человека
При пожаре в Биробиджане погибли три человека - РИА Новости, 31.01.2024
При пожаре в Биробиджане погибли три человека
Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:49
2024-01-31T08:49
2024-01-31T09:41
происшествия
еврейская автономная область
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области. "Сегодня, 31.01.2023 в 02 ч. 33 мин. (19.33 мск) на территории частного домовладения в районе ул. Фурманова областного центра произошел пожар, в котором погибли три женщины и 4-летний ребенок. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры автономии. Отмечается, что в сгоревшей хозяйственной постройке общей площадью 17,5 "квадратов" с печным отоплением временно проживали женщина и ее супруг. Накануне к ним в гости приехали родственники из села Лазарево - 24-летняя дочь с 4-летним сыном 2020 года рождения, а также их тетя, все они погибли. Супруг хозяйки в момент пожара находился на работе в ночной смене. Ведомство организовало проверку. В ГУ МЧС по ЕАО сообщили, что в скором времени для установления причины пожара на место прибудут специалисты испытательной пожарной лаборатории. Среди рассматриваемых версий - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, обогревателя и неосторожное обращение с огнем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Еврейская автономная область, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Биробиджане погибли три человека
При пожаре в Биробиджане погибли три женщины и четырехлетний ребенок