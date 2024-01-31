Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Биробиджане погибли три человека - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 31.01.2024 (обновлено: 09:41 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924500341.html
При пожаре в Биробиджане погибли три человека
При пожаре в Биробиджане погибли три человека - РИА Новости, 31.01.2024
При пожаре в Биробиджане погибли три человека
Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:49
2024-01-31T09:41
происшествия
еврейская автономная область
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924506210_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1188f67b561d9b6a2eca874d53662e86.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области. "Сегодня, 31.01.2023 в 02 ч. 33 мин. (19.33 мск) на территории частного домовладения в районе ул. Фурманова областного центра произошел пожар, в котором погибли три женщины и 4-летний ребенок. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры автономии. Отмечается, что в сгоревшей хозяйственной постройке общей площадью 17,5 "квадратов" с печным отоплением временно проживали женщина и ее супруг. Накануне к ним в гости приехали родственники из села Лазарево - 24-летняя дочь с 4-летним сыном 2020 года рождения, а также их тетя, все они погибли. Супруг хозяйки в момент пожара находился на работе в ночной смене. Ведомство организовало проверку. В ГУ МЧС по ЕАО сообщили, что в скором времени для установления причины пожара на место прибудут специалисты испытательной пожарной лаборатории. Среди рассматриваемых версий - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, обогревателя и неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924497592.html
еврейская автономная область
биробиджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924506210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f7cacc4f3e981798945454bc05cf47c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Еврейская автономная область, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Биробиджане погибли три человека

При пожаре в Биробиджане погибли три женщины и четырехлетний ребенок

© Фото : Прокуратура Еврейской автономной области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Биробиджане
Последствия пожара в частном доме в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Прокуратура Еврейской автономной области/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Биробиджане
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Три женщины и 4-летний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Биробиджане, сообщает прокуратура Еврейской автономной области.
"Сегодня, 31.01.2023 в 02 ч. 33 мин. (19.33 мск) на территории частного домовладения в районе ул. Фурманова областного центра произошел пожар, в котором погибли три женщины и 4-летний ребенок. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры автономии.
Отмечается, что в сгоревшей хозяйственной постройке общей площадью 17,5 "квадратов" с печным отоплением временно проживали женщина и ее супруг. Накануне к ним в гости приехали родственники из села Лазарево - 24-летняя дочь с 4-летним сыном 2020 года рождения, а также их тетя, все они погибли. Супруг хозяйки в момент пожара находился на работе в ночной смене. Ведомство организовало проверку.
В ГУ МЧС по ЕАО сообщили, что в скором времени для установления причины пожара на место прибудут специалисты испытательной пожарной лаборатории. Среди рассматриваемых версий - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, обогревателя и неосторожное обращение с огнем.
Тушение пожара на складе в поселке Муромцево во Владимирской области
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали
08:10
 
ПроисшествияЕврейская автономная областьБиробиджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала