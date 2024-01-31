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Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 31.01.2024
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:10
2024-01-31T08:10
2024-01-31T09:45
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.Склад загорелся в среду утром в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что тушение осложняет высокая горючая загрузка в здании. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России."Пожар на складе с обувью локализован на площади 2,5 тыс. кв.м. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные складские помещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240130/khomyak-1924452197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали
Пожар на складе во Владимирской области локализовали на 2,5 тысячи квадратов