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Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 31.01.2024
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08:10 31.01.2024 (обновлено: 09:45 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924497592.html
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 31.01.2024
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:10
2024-01-31T09:45
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.Склад загорелся в среду утром в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что тушение осложняет высокая горючая загрузка в здании. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России."Пожар на складе с обувью локализован на площади 2,5 тыс. кв.м. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные складские помещения", - говорится в сообщении.
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали

Пожар на складе во Владимирской области локализовали на 2,5 тысячи квадратов

© МЧС Владимирской области/TelegramТушение пожара на складе в поселке Муромцево во Владимирской области
Тушение пожара на складе в поселке Муромцево во Владимирской области
© МЧС Владимирской области/Telegram
Тушение пожара на складе в поселке Муромцево во Владимирской области
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Склад загорелся в среду утром в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что тушение осложняет высокая горючая загрузка в здании. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.
"Пожар на складе с обувью локализован на площади 2,5 тыс. кв.м. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные складские помещения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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