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Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали

Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали - РИА Новости, 31.01.2024

Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализовали

Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:10

2024-01-31T08:10

2024-01-31T09:45

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар на складе с обувью во Владимирской области локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.Склад загорелся в среду утром в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что тушение осложняет высокая горючая загрузка в здании. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России."Пожар на складе с обувью локализован на площади 2,5 тыс. кв.м. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные складские помещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240130/khomyak-1924452197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)