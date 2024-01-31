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Во Владимирской области вспыхнул крупный пожар на складе с обувью
Во Владимирской области вспыхнул крупный пожар на складе с обувью - РИА Новости, 31.01.2024
Во Владимирской области вспыхнул крупный пожар на складе с обувью
Склад с обувью горит во Владимирской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:33
2024-01-31T06:33
2024-01-31T09:52
владимирская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Склад с обувью горит во Владимирской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар на складе ликвидируют сотрудники МЧС во Владимирской области ... Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров ... Внутри готовая продукция (обувь). Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что склад горит в поселке Муромцево - на улице Первомайская, дом 70а. Тушение осложняет высокая горючая загрузка здании. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
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владимирская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимирская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области вспыхнул крупный пожар на складе с обувью
Во Владимирской области горит склад с обувью на 2,5 тысячи квадратных метров