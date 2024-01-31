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СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80% - РИА Новости, 31.01.2024
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01:12 31.01.2024 (обновлено: 10:30 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pozhar-1924478642.html
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80% - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%
Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T01:12
2024-01-31T10:30
аргентина
чили
юнеско
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8 гектара, сообщила газета Nacion. В понедельник агентство Telam сообщило, что пожар охватил более тысячи гектаров в национальном парке "Лос-Алерсес" и прилегающих территориях. "Пожар в национальном парке "Лос-Алерсес" охватил более 1893 гектаров первозданного леса: только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%", - пишет газета со ссылкой на администрацию парка. Отмечается, что борьба с пожаром, который длится уже пять дней, осложняется высокой температурой и сильным ветром. Национальный парк "Лос-Алерсес", расположенный на юге Аргентины, создан в 1937 году для защиты местных природных ландшафтов. В 2017 он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке находится самый большой в стране лес деревьев фицройя - гигантских хвойных, которые произрастают только в Чили и Аргентине. Фицройя или "патагонский кипарис" - одно из самых долгоживущих деревьев в мире. Возраст некоторых из них может составлять несколько тысяч лет, а высота - превышать 50 метров.
https://ria.ru/20240120/kitay-1922459098.html
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аргентина, чили, юнеско, в мире
Аргентина, Чили, ЮНЕСКО, В мире
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%

Nacion: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%

© AFP 2024 / Martin LevicoyПожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес"
Пожар в аргентинском национальном парке Лос-Алерсес - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AFP 2024 / Martin Levicoy
Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8 гектара, сообщила газета Nacion.
В понедельник агентство Telam сообщило, что пожар охватил более тысячи гектаров в национальном парке "Лос-Алерсес" и прилегающих территориях.
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"Пожар в национальном парке "Лос-Алерсес" охватил более 1893 гектаров первозданного леса: только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%", - пишет газета со ссылкой на администрацию парка.
Отмечается, что борьба с пожаром, который длится уже пять дней, осложняется высокой температурой и сильным ветром.
Национальный парк "Лос-Алерсес", расположенный на юге Аргентины, создан в 1937 году для защиты местных природных ландшафтов. В 2017 он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке находится самый большой в стране лес деревьев фицройя - гигантских хвойных, которые произрастают только в Чили и Аргентине. Фицройя или "патагонский кипарис" - одно из самых долгоживущих деревьев в мире. Возраст некоторых из них может составлять несколько тысяч лет, а высота - превышать 50 метров.
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