https://ria.ru/20240131/pozhar-1924478642.html

СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%

СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80% - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%

Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T01:12

2024-01-31T01:12

2024-01-31T10:30

аргентина

чили

юнеско

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8 гектара, сообщила газета Nacion. В понедельник агентство Telam сообщило, что пожар охватил более тысячи гектаров в национальном парке "Лос-Алерсес" и прилегающих территориях. "Пожар в национальном парке "Лос-Алерсес" охватил более 1893 гектаров первозданного леса: только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%", - пишет газета со ссылкой на администрацию парка. Отмечается, что борьба с пожаром, который длится уже пять дней, осложняется высокой температурой и сильным ветром. Национальный парк "Лос-Алерсес", расположенный на юге Аргентины, создан в 1937 году для защиты местных природных ландшафтов. В 2017 он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке находится самый большой в стране лес деревьев фицройя - гигантских хвойных, которые произрастают только в Чили и Аргентине. Фицройя или "патагонский кипарис" - одно из самых долгоживущих деревьев в мире. Возраст некоторых из них может составлять несколько тысяч лет, а высота - превышать 50 метров.

https://ria.ru/20240120/kitay-1922459098.html

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аргентина, чили, юнеско, в мире