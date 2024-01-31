https://ria.ru/20240131/pozhar-1924478642.html
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80% - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%
Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T01:12
2024-01-31T01:12
2024-01-31T10:30
аргентина
чили
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924514933_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_99fd549a5a64034e1ec7b6e47d1dac94.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80% за короткое время, достигнув 1,8 гектара, сообщила газета Nacion. В понедельник агентство Telam сообщило, что пожар охватил более тысячи гектаров в национальном парке "Лос-Алерсес" и прилегающих территориях. "Пожар в национальном парке "Лос-Алерсес" охватил более 1893 гектаров первозданного леса: только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%", - пишет газета со ссылкой на администрацию парка. Отмечается, что борьба с пожаром, который длится уже пять дней, осложняется высокой температурой и сильным ветром. Национальный парк "Лос-Алерсес", расположенный на юге Аргентины, создан в 1937 году для защиты местных природных ландшафтов. В 2017 он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке находится самый большой в стране лес деревьев фицройя - гигантских хвойных, которые произрастают только в Чили и Аргентине. Фицройя или "патагонский кипарис" - одно из самых долгоживущих деревьев в мире. Возраст некоторых из них может составлять несколько тысяч лет, а высота - превышать 50 метров.
https://ria.ru/20240120/kitay-1922459098.html
https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
аргентина
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924514933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_935460b53ec927c23ea43c766a8bc88e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, чили, юнеско, в мире
Аргентина, Чили, ЮНЕСКО, В мире
СМИ: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%
Nacion: пожар в парке ЮНЕСКО с редкими деревьями в Аргентине увеличился на 80%