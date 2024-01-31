https://ria.ru/20240131/poteri-1924570799.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 солдат, танк и три боевые бронированные машины, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:48

2024-01-31T13:48

2024-01-31T13:56

специальная военная операция на украине

киев

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 солдат, танк и три боевые бронированные машины, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118 механизированных и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240131/pomosch-1924518500.html

киев

россия

запорожская область

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киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины