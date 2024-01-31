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Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 31.01.2024 (обновлено: 13:56 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/poteri-1924570799.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 солдат, танк и три боевые бронированные машины, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:48
2024-01-31T13:56
специальная военная операция на украине
киев
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 солдат, танк и три боевые бронированные машины, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118 механизированных и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
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киев, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении до 80 солдат, танк и три боевые бронированные машины, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118 механизированных и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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