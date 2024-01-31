https://ria.ru/20240131/poteri-1924570018.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении уничтожили в течение суток до 310 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:46

2024-01-31T13:46

2024-01-31T14:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили в течение суток до 310 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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