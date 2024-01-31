https://ria.ru/20240131/poteri-1924570018.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении уничтожили в течение суток до 310 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:46
2024-01-31T13:46
2024-01-31T14:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили в течение суток до 310 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20240131/ataka-1924571471.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ae1a83af69400c63829768625d13e6dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях Киева на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении уничтожено до 310 военнослужащих ВСУ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили в течение суток до 310 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении