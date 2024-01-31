https://ria.ru/20240131/pogoda-1924667273.html
Москвичей предупредили об ухудшение погодных условий после 21:00 среды
Москвичей предупредили об ухудшение погодных условий после 21:00 среды - РИА Новости, 31.01.2024
Москвичей предупредили об ухудшение погодных условий после 21:00 среды
После 21.00 среды и до утра 1 февраля в Москве возможно образование гололедицы, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщается РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:37
2024-01-31T19:37
2024-01-31T19:37
общество
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После 21.00 среды и до утра 1 февраля в Москве возможно образование гололедицы, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 21.00 и до утра 1 февраля возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20240131/davlenie-1924525067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
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