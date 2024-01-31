https://ria.ru/20240131/pogoda-1924667273.html

Москвичей предупредили об ухудшение погодных условий после 21:00 среды

Москвичей предупредили об ухудшение погодных условий после 21:00 среды - РИА Новости, 31.01.2024

Москвичей предупредили об ухудшение погодных условий после 21:00 среды

После 21.00 среды и до утра 1 февраля в Москве возможно образование гололедицы, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщается РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:37

2024-01-31T19:37

2024-01-31T19:37

общество

москва

погода

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585564779_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_cc55bcd8ecbaa66af6d3308246b0bfb2.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После 21.00 среды и до утра 1 февраля в Москве возможно образование гололедицы, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после 21.00 и до утра 1 февраля возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240131/davlenie-1924525067.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы