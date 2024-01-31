https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924554563.html
Огонь из Семейного очага с выставки "Россия" доставили в Подмосковье
Огонь из Семейного очага с выставки "Россия" доставили в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2024
Огонь из Семейного очага с выставки "Россия" доставили в Подмосковье
Огонь из Семейного очага, зажженного на Международной выставке-форуме "Россия", доставили в Московскую область, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:51
2024-01-31T12:51
2024-01-31T12:51
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Огонь из Семейного очага, зажженного на Международной выставке-форуме "Россия", доставили в Московскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Ответственную миссию по его транспортировке взяли на себя победители всероссийского конкурса "Семья года" - Святослав и Мария Негины из Люберец, которые воспитывают пятерых детей. Пара представляла регион на форуме "Родные – Любимые", который прошел в рамках выставки "Россия". Именно там президент РФ Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Это Родина святых Петра и Февронии, ставших прародителями Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 12 лампад с частичкой пламени отправили во все регионы России. Негины вместе с детьми – 9-летним Артемом, 6-летним Ромой и 4-летним Емельяном приехали забрать лампадку с огнем в один из столичных ЗАГСов. Они доставили ее в Московский областной Дворец бракосочетания, который находится в парке "Патриот". Частичка Семейного очага теперь будет храниться там. "Наша семья представляла регион на всероссийском конкурсе "Родные - Любимые". И на главной сцене в завершении всего этого форума был зажжен огонь, который привезен из Свято-Троицкого монастыря Петра и Февронии. Сегодня мы доставили его частичку в Подмосковье. Мы очень счастливы, что именно нам доверили эту миссию. У нас царит любовь, взаимопонимание, всегда поддерживаем друг друга, помогаем. В прошлом году отпраздновали 15 лет совместной жизни. И так совпало, что в 2023-м мы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года", а губернатор Московской области вручил моей супруге орден "Материнская слава" - это очень приятно", - сказал Негин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в церемонии передачи огня участвовала еще одна многодетная семья из региона – Алексей и Ольга Танюшкины с сыновьями – 16-летним Георгием, 12-летним Захаром и 4-летним Гришей. "Семейные ценности и тепло домашнего очага материализовались в нечто светлое и символичное. В наших силах хранить и приумножать эти ценности. С большой радостью наш Дворец бракосочетания будет делиться этим теплом со всеми парами, которые выберут для регистрации брака Зал торжеств Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации", - отметила руководитель Московского областного дворца бракосочетания №3 ГУ ЗАГС Подмосковья Элина Каспарова.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924440698.html
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Огонь из Семейного очага, зажженного на Международной выставке-форуме "Россия", доставили в Московскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ответственную миссию по его транспортировке взяли на себя победители всероссийского конкурса "Семья года" - Святослав и Мария Негины из Люберец
, которые воспитывают пятерых детей. Пара представляла регион на форуме "Родные – Любимые", который прошел в рамках выставки "Россия". Именно там президент РФ
Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране.
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Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме
. Это Родина святых Петра и Февронии, ставших прародителями Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 12 лампад с частичкой пламени отправили во все регионы России.
Негины вместе с детьми – 9-летним Артемом, 6-летним Ромой и 4-летним Емельяном приехали забрать лампадку с огнем в один из столичных ЗАГСов. Они доставили ее в Московский областной Дворец бракосочетания, который находится в парке "Патриот". Частичка Семейного очага теперь будет храниться там.
"Наша семья представляла регион на всероссийском конкурсе "Родные - Любимые". И на главной сцене в завершении всего этого форума был зажжен огонь, который привезен из Свято-Троицкого монастыря Петра и Февронии. Сегодня мы доставили его частичку в Подмосковье. Мы очень счастливы, что именно нам доверили эту миссию. У нас царит любовь, взаимопонимание, всегда поддерживаем друг друга, помогаем. В прошлом году отпраздновали 15 лет совместной жизни. И так совпало, что в 2023-м мы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года", а губернатор Московской области вручил моей супруге орден "Материнская слава" - это очень приятно", - сказал Негин, его слова приводит пресс-служба.
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Там уточнили, что в церемонии передачи огня участвовала еще одна многодетная семья из региона – Алексей и Ольга Танюшкины с сыновьями – 16-летним Георгием, 12-летним Захаром и 4-летним Гришей.
"Семейные ценности и тепло домашнего очага материализовались в нечто светлое и символичное. В наших силах хранить и приумножать эти ценности. С большой радостью наш Дворец бракосочетания будет делиться этим теплом со всеми парами, которые выберут для регистрации брака Зал торжеств Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации", - отметила руководитель Московского областного дворца бракосочетания №3 ГУ ЗАГС Подмосковья Элина Каспарова.