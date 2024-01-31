https://ria.ru/20240131/plennye-1924648971.html

МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных

МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024

МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных

Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:23

2024-01-31T18:23

2024-01-31T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

оаэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

мария захарова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833896938_0:200:1360:965_1920x0_80_0_0_9ce639528b71fb2532a5438b81f3ba56.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ."Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

россия

оаэ

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оаэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мария захарова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф