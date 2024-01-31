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МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 31.01.2024 (обновлено: 18:32 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/plennye-1924648971.html
МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных
МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024
МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных
Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:23
2024-01-31T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оаэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ."Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства.
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МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных

МИД России поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.
"Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОАЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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