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МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных
МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024
МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных
Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:23
2024-01-31T18:23
2024-01-31T18:32
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мария захарова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва признательна ОАЭ за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена с Киевом 195 российских солдат и офицеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ."Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в возвращении пленных
МИД России поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной