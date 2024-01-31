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Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 195 россиян из плена - РИА Новости, 31.01.2024
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17:25 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/plennye-1924634620.html
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 195 россиян из плена
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 195 россиян из плена - РИА Новости, 31.01.2024
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 195 россиян из плена
Силами Минобороны РФ удалось возобновить обменный процесс военнопленными, в Россию вернулись 195 солдат, столько же пленных ВСУ - на Украину, сообщила... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:25
2024-01-31T17:25
в мире
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силами Минобороны РФ удалось возобновить обменный процесс военнопленными, в Россию вернулись 195 солдат, столько же пленных ВСУ - на Украину, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что из украинского плена в среду возвращены 195 российских военнослужащих, они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ. "Состоялся долгожданный обмен военнопленными. Домой вернулись 195 российских солдат, столько же военных ВСУ – на Украину. Несмотря на возникшие осложнения, силами Минобороны России, компетентных органов удалось возобновить затянувшийся обменный процесс. Искренне благодарю их за огромную работу и слаженное взаимодействие. Совсем скоро наши парни будут дома со своими семьями и близкими", - написала Москалькова.
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в мире, украина, москва, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 195 россиян из плена

Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 195 российских военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силами Минобороны РФ удалось возобновить обменный процесс военнопленными, в Россию вернулись 195 солдат, столько же пленных ВСУ - на Украину, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что из украинского плена в среду возвращены 195 российских военнослужащих, они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ.
"Состоялся долгожданный обмен военнопленными. Домой вернулись 195 российских солдат, столько же военных ВСУ – на Украину. Несмотря на возникшие осложнения, силами Минобороны России, компетентных органов удалось возобновить затянувшийся обменный процесс. Искренне благодарю их за огромную работу и слаженное взаимодействие. Совсем скоро наши парни будут дома со своими семьями и близкими", - написала Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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17:14
 
В миреУкраинаМоскваРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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