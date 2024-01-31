https://ria.ru/20240131/peresvet-1924511589.html

Хромушин: о жильцах дома в подмосковном Пересвете позаботимся

Хромушин: о жильцах дома в подмосковном Пересвете позаботимся - РИА Новости, 31.01.2024

Хромушин: о жильцах дома в подмосковном Пересвете позаботимся

О жильцах дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете обязательно позаботятся власти, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:11

2024-01-31T10:11

2024-01-31T10:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пересвет

жилье

евгений хромушин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. О жильцах дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете обязательно позаботятся власти, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем телеграм-канале. 29 января в городе Пересвет в доме по улице Октябрьская, 7 пошла трещина по фасаду. Дом до недавнего времени был общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть - находятся в соцнайме. "Дом - бывшее общежитие - не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут - только 24. Большинство зарегистрированных не выписывается: скорее всего, в надежде получить новую квартиру, если дом признают ветхим и снесут. Сейчас мы временно поселили в гостинице 15 человек из постоянно проживающих в доме, остальные разъехались по родственникам", - отметил Хромушин. Он добавил, что на протяжении длительного времени жильцы этого дома занимались незаконной перепланировкой - изменяли ванные и туалеты, а стены мокли долгое время. "Дом 1966 года постройки. Напротив стоит абсолютно такой же того же года. У него фасад не треснул, потому что его не переделывали втихую жильцы, не заливали водой", - написал вице-губернатор. По словам Хромушина, на месте работает управление технического надзора капитального ремонта. Специалисты оценивают состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса "Струна". "Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения. <…>. О жильцах дома обязательно позаботимся", - резюмировал вице-губернатор Московской области.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пересвет, жилье, евгений хромушин