https://ria.ru/20240131/peresvet-1924511589.html
Хромушин: о жильцах дома в подмосковном Пересвете позаботимся
Хромушин: о жильцах дома в подмосковном Пересвете позаботимся - РИА Новости, 31.01.2024
Хромушин: о жильцах дома в подмосковном Пересвете позаботимся
О жильцах дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете обязательно позаботятся власти, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:11
2024-01-31T10:11
2024-01-31T10:11
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московская область (подмосковье)
пересвет
жилье
евгений хромушин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. О жильцах дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете обязательно позаботятся власти, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем телеграм-канале. 29 января в городе Пересвет в доме по улице Октябрьская, 7 пошла трещина по фасаду. Дом до недавнего времени был общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть - находятся в соцнайме. "Дом - бывшее общежитие - не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут - только 24. Большинство зарегистрированных не выписывается: скорее всего, в надежде получить новую квартиру, если дом признают ветхим и снесут. Сейчас мы временно поселили в гостинице 15 человек из постоянно проживающих в доме, остальные разъехались по родственникам", - отметил Хромушин. Он добавил, что на протяжении длительного времени жильцы этого дома занимались незаконной перепланировкой - изменяли ванные и туалеты, а стены мокли долгое время. "Дом 1966 года постройки. Напротив стоит абсолютно такой же того же года. У него фасад не треснул, потому что его не переделывали втихую жильцы, не заливали водой", - написал вице-губернатор. По словам Хромушина, на месте работает управление технического надзора капитального ремонта. Специалисты оценивают состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса "Струна". "Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения. <…>. О жильцах дома обязательно позаботимся", - резюмировал вице-губернатор Московской области.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пересвет, жилье, евгений хромушин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пересвет, Жилье, Евгений Хромушин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. О жильцах дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете обязательно позаботятся власти, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем телеграм-канале.
29 января в городе Пересвет в доме по улице Октябрьская
, 7 пошла трещина по фасаду. Дом до недавнего времени был общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть - находятся в соцнайме.
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"Дом - бывшее общежитие - не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут - только 24. Большинство зарегистрированных не выписывается: скорее всего, в надежде получить новую квартиру, если дом признают ветхим и снесут. Сейчас мы временно поселили в гостинице 15 человек из постоянно проживающих в доме, остальные разъехались по родственникам", - отметил Хромушин.
Он добавил, что на протяжении длительного времени жильцы этого дома занимались незаконной перепланировкой - изменяли ванные и туалеты, а стены мокли долгое время.
"Дом 1966 года постройки. Напротив стоит абсолютно такой же того же года. У него фасад не треснул, потому что его не переделывали втихую жильцы, не заливали водой", - написал вице-губернатор.
По словам Хромушина, на месте работает управление технического надзора капитального ремонта. Специалисты оценивают состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса "Струна".
"Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения. <…>. О жильцах дома обязательно позаботимся", - резюмировал вице-губернатор Московской области.