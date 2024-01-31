https://ria.ru/20240131/otvetstvennost-1924693602.html

Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве

Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве - РИА Новости, 31.01.2024

Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве

Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T23:57

2024-01-31T23:57

2024-01-31T23:57

происшествия

авто

кутузовский проспект

ирина волк

москва

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еще двух участников уличных гонок на Кутузовском проспекте в Москве привлекли к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее она сообщала о задержании двух лихачей, которые, резко маневрируя, двигались по Кутузовскому проспекту, создавая помехи для других транспортных средств. За опасное вождение и многократные нарушения ПДД их привлекли к административной ответственности. "Полицейские привлекли к ответственности еще двоих участников опасного заезда по Кутузовскому проспекту столицы. В отношении 22-летнего водителя, который с начала 2023 года привлекался за нарушения 28 раз, составлено еще пять протоколов. 30-летний лихач, за тот же период нарушивший правила 116 раз, будет наказан еще за семь нарушений", - написала Ирина Волк.Она уточнила, что еще двое участников, задержанных ранее, арестованы на 15 суток.

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html

кутузовский проспект

москва

россия

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происшествия, авто, кутузовский проспект, ирина волк, москва, россия