Рейтинг@Mail.ru
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/otvetstvennost-1924693602.html
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве - РИА Новости, 31.01.2024
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве
Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:57
2024-01-31T23:57
происшествия
авто
кутузовский проспект
ирина волк
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еще двух участников уличных гонок на Кутузовском проспекте в Москве привлекли к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее она сообщала о задержании двух лихачей, которые, резко маневрируя, двигались по Кутузовскому проспекту, создавая помехи для других транспортных средств. За опасное вождение и многократные нарушения ПДД их привлекли к административной ответственности. &quot;Полицейские привлекли к ответственности еще двоих участников опасного заезда по Кутузовскому проспекту столицы. В отношении 22-летнего водителя, который с начала 2023 года привлекался за нарушения 28 раз, составлено еще пять протоколов. 30-летний лихач, за тот же период нарушивший правила 116 раз, будет наказан еще за семь нарушений&quot;, - написала Ирина Волк.Она уточнила, что еще двое участников, задержанных ранее, арестованы на 15 суток.
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html
кутузовский проспект
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, кутузовский проспект, ирина волк, москва, россия
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Ирина Волк, Москва, Россия
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве

Полиция Москвы привлекла к ответственности еще двух участников уличных гонок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еще двух участников уличных гонок на Кутузовском проспекте в Москве привлекли к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее она сообщала о задержании двух лихачей, которые, резко маневрируя, двигались по Кутузовскому проспекту, создавая помехи для других транспортных средств. За опасное вождение и многократные нарушения ПДД их привлекли к административной ответственности.
«

"Полицейские привлекли к ответственности еще двоих участников опасного заезда по Кутузовскому проспекту столицы. В отношении 22-летнего водителя, который с начала 2023 года привлекался за нарушения 28 раз, составлено еще пять протоколов. 30-летний лихач, за тот же период нарушивший правила 116 раз, будет наказан еще за семь нарушений", - написала Ирина Волк.

Она уточнила, что еще двое участников, задержанных ранее, арестованы на 15 суток.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Норильске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней давности
29 января, 14:40
 
ПроисшествияАвтоКутузовский проспектИрина ВолкМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала