https://ria.ru/20240131/otvetstvennost-1924693602.html
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве - РИА Новости, 31.01.2024
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве
Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:57
2024-01-31T23:57
2024-01-31T23:57
происшествия
авто
кутузовский проспект
ирина волк
москва
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еще двух участников уличных гонок на Кутузовском проспекте в Москве привлекли к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее она сообщала о задержании двух лихачей, которые, резко маневрируя, двигались по Кутузовскому проспекту, создавая помехи для других транспортных средств. За опасное вождение и многократные нарушения ПДД их привлекли к административной ответственности. "Полицейские привлекли к ответственности еще двоих участников опасного заезда по Кутузовскому проспекту столицы. В отношении 22-летнего водителя, который с начала 2023 года привлекался за нарушения 28 раз, составлено еще пять протоколов. 30-летний лихач, за тот же период нарушивший правила 116 раз, будет наказан еще за семь нарушений", - написала Ирина Волк.Она уточнила, что еще двое участников, задержанных ранее, арестованы на 15 суток.
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html
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происшествия, авто, кутузовский проспект, ирина волк, москва, россия
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Ирина Волк, Москва, Россия
Полиция привлекла к ответственности еще двух участников гонок в Москве
Полиция Москвы привлекла к ответственности еще двух участников уличных гонок