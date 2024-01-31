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"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона - РИА Новости, 31.01.2024
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22:22 31.01.2024 (обновлено: 22:24 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/otvet-1924686073.html
"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона
"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона - РИА Новости, 31.01.2024
"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона
Россия жестко ответила на планы США, которые хотели разместить ракетные вооружения на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:22
2024-01-31T22:24
политика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия жестко ответила на планы США, которые хотели разместить ракетные вооружения на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.Как отметил эксперт, Соединенные Штаты в нарушение международных договоренностей разместили в Румынии и Польше системы Aegis, аргументируя это тем, что установка предназначена лишь для противоракетной обороны. Но Риттер напомнил, что Aegis можно переоборудовать в ударные системы, чтобы поражать наземные цели."Русские тогда сказали: "Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет", — заявил бывший разведчик.В феврале прошлого года британский дипломат Тони Брентон написал статью для Financial Times. В ней он указал, что Билл Бернс (нынешний глава ЦРУ), будучи послом США в России в 2008 году, предупреждал о болезненной реакции Москвы на возможное вступление Украины в НАТО. Как отметил дипломат, Запад не обратил на это внимания и продолжил свою игру, спровоцировав военный конфликт в Восточной Европе.В Москве неоднократно отмечали, что страны альянса ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия НАТО подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
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политика, украина, россия, сша, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона

Экс-разведчик Риттер заявил о жестком ответе Москвы на планы США по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия жестко ответила на планы США, которые хотели разместить ракетные вооружения на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
Как отметил эксперт, Соединенные Штаты в нарушение международных договоренностей разместили в Румынии и Польше системы Aegis, аргументируя это тем, что установка предназначена лишь для противоракетной обороны. Но Риттер напомнил, что Aegis можно переоборудовать в ударные системы, чтобы поражать наземные цели.
«
"Русские тогда сказали: "Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет", — заявил бывший разведчик.
В феврале прошлого года британский дипломат Тони Брентон написал статью для Financial Times. В ней он указал, что Билл Бернс (нынешний глава ЦРУ), будучи послом США в России в 2008 году, предупреждал о болезненной реакции Москвы на возможное вступление Украины в НАТО. Как отметил дипломат, Запад не обратил на это внимания и продолжил свою игру, спровоцировав военный конфликт в Восточной Европе.
В Москве неоднократно отмечали, что страны альянса ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия НАТО подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
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