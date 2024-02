https://ria.ru/20240131/otvet-1924686073.html

"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона

"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона - РИА Новости, 31.01.2024

"Мы не позволим". В США заявили о жестком ответе Москвы на планы Вашингтона

Россия жестко ответила на планы США, которые хотели разместить ракетные вооружения на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 31.01.2024

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия жестко ответила на планы США, которые хотели разместить ракетные вооружения на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.Как отметил эксперт, Соединенные Штаты в нарушение международных договоренностей разместили в Румынии и Польше системы Aegis, аргументируя это тем, что установка предназначена лишь для противоракетной обороны. Но Риттер напомнил, что Aegis можно переоборудовать в ударные системы, чтобы поражать наземные цели."Русские тогда сказали: "Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет", — заявил бывший разведчик.В феврале прошлого года британский дипломат Тони Брентон написал статью для Financial Times. В ней он указал, что Билл Бернс (нынешний глава ЦРУ), будучи послом США в России в 2008 году, предупреждал о болезненной реакции Москвы на возможное вступление Украины в НАТО. Как отметил дипломат, Запад не обратил на это внимания и продолжил свою игру, спровоцировав военный конфликт в Восточной Европе.В Москве неоднократно отмечали, что страны альянса ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия НАТО подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

