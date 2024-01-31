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ЦАХАЛ обнаружил оружие и взрывчатку в сумках БАПОР в Газе

ЦАХАЛ обнаружил оружие и взрывчатку в сумках БАПОР в Газе - РИА Новости, 31.01.2024

ЦАХАЛ обнаружил оружие и взрывчатку в сумках БАПОР в Газе

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа обнаружили оружие и взрывчатку в сумках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:38

2024-01-31T14:38

2024-01-31T14:42

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа обнаружили оружие и взрывчатку в сумках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Солдаты обнаружили большое количество оружия, в том числе взрывные устройства в сумках БАПОР, автоматы Калашникова, боеголовки для РПГ, магазины для оружия, самодельные взрывные устройства, ручные гранаты и многое другое", - говорится в сообщении. Израильские военные также сообщили о рейде на объекте радикальной группировки "Исламский джихад" в западном Хан-Юнисе, где были ликвидированы десятки радикалов. "В ходе операции в западном Хан-Юнисе 7-я бригада провела целенаправленный рейд на объект, используемый террористической организацией "Исламский джихад" для производства оружия. Солдаты обнаружили и разрушили цех по производству оружия, включая ракеты дальнего действия, противотанковые ракеты, мины и взрывные устройства. Кроме того, был обнаружен и разрушен подземный туннель на территории комплекса", - говорится в сообщении. Военные добавили, что эти операции существенно повлияли на способность палестинских радикалов производить ракеты. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран объявили о прекращении финансирования организации. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя БАПОР сообщало, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля.

https://ria.ru/20240130/khezbollakh-1924259113.html

https://ria.ru/20240130/tsakhal-1924449547.html

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в мире, израиль, финляндия, великобритания, оон, исламский джихад, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году