https://ria.ru/20240131/oruzhie-1924583089.html
МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР
МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР - РИА Новости, 31.01.2024
МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР
Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:37
2024-01-31T14:37
2024-01-31T14:37
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733852_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_a6cb04fdfee8b37cac351535cc061df9.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская Федерация ничего не нарушает, взаимодействуя с Ираном и КНДР. Мы развиваем наши отношения на двусторонней основе, на основе взаимного уважения и делаем это взаимовыгодно", - сказала Захарова на брифинге на вопрос, как МИД реагирует на заявления западных СМИ о якобы использовании Россией оружия из КНДР и Ирана в зоне СВО, а также не нарушает ли использование оружия из этих стран "какие-то законодательные акты", если оно имеет место. "Никакие международные обязательства нашей страной не нарушаются. Все. Точка. Что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем, - вообще-то наше сугубо личное дело в отношениях с другими странами", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.
https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html
иран
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733852_683:0:3294:1958_1920x0_80_0_0_4843efc73731e86b33059e377e055efe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, кндр (северная корея)
Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Иран, КНДР (Северная Корея)
МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР
МИД: Россия не нарушает международные обязательства, сотрудничая с Ираном и КНДР
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская Федерация ничего не нарушает, взаимодействуя с Ираном и КНДР. Мы развиваем наши отношения на двусторонней основе, на основе взаимного уважения и делаем это взаимовыгодно", - сказала Захарова на брифинге на вопрос, как МИД реагирует на заявления западных СМИ о якобы использовании Россией оружия из КНДР и Ирана в зоне СВО, а также не нарушает ли использование оружия из этих стран "какие-то законодательные акты", если оно имеет место.
"Никакие международные обязательства нашей страной не нарушаются. Все. Точка. Что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем, - вообще-то наше сугубо личное дело в отношениях с другими странами", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.
КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности в мире