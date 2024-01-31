https://ria.ru/20240131/oruzhie-1924583089.html

МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР

МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР - РИА Новости, 31.01.2024

МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР

Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:37

2024-01-31T14:37

2024-01-31T14:37

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и Северной Кореей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская Федерация ничего не нарушает, взаимодействуя с Ираном и КНДР. Мы развиваем наши отношения на двусторонней основе, на основе взаимного уважения и делаем это взаимовыгодно", - сказала Захарова на брифинге на вопрос, как МИД реагирует на заявления западных СМИ о якобы использовании Россией оружия из КНДР и Ирана в зоне СВО, а также не нарушает ли использование оружия из этих стран "какие-то законодательные акты", если оно имеет место. "Никакие международные обязательства нашей страной не нарушаются. Все. Точка. Что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем, - вообще-то наше сугубо личное дело в отношениях с другими странами", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html

иран

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, кндр (северная корея)