https://ria.ru/20240131/obstrel-1924689018.html

ВСУ обстреляли Горловку, Никольское и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Горловку, Никольское и Ясиноватский район - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ обстреляли Горловку, Никольское и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, Никольскому и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:52

2024-01-31T22:52

2024-01-31T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, Никольскому и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.45 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.55 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 21.05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 21.20 до 21.25 ВСУ продолжили обстреливать Горловку, выпустив по городу в общей сложности еще шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 15.00 украинские войска открыли огонь по Никольскому, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины