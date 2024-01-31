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Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924534109.html
Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 31.01.2024
Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область
Украинская армия за прошедшие сутки атаковала восемь районов Белгородской области более 20 раз с помощью дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:47
2024-01-31T11:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_cbb18f8b623f10f30f8be42b01464d7c.jpg
БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала восемь районов Белгородской области более 20 раз с помощью дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку об обстрелах за 30 января. Украинские военные обстреляли все семь приграничных районов области и впервые Ивнянский район подвергся атаке. За отчетный день было выпущено 49 снарядов из артиллерии, 6 взрывных устройств сбросили с дронов и 16 раз были атаки с использованием дронов-камикадзе и беспилотников, из которых пять БПЛА сбили. Больше всего обстрелу подвергся Грайворонский округ (29 атак). "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Также в Устинке и Журавлевке с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Окраина села Богун-Городок атакована с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском округе село Вериговка атаковано двумя дронами-камикадзе. Село Старый Хутор подверглось атаке с помощью одного дрона-камикадзе, поврежден легковой автомобиль. Как отметил Гладков, в Волоконовском районе 3 раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущено 14 минометных снарядов, повреждено одно домовладение. Также в Дроновке на экскаватор сброшено взрывное устройство с беспилотника, дроном-камикадзе атакована ЛЭП. По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 2 минометных снаряда, здесь же уничтожены два дрона-камикадзе. На окраине Мокрой Орловки зафиксировано 5 прилетов, в этом же селе с дрона сброшено взрывное устройство, повреждены "Камаз" и линия газоснабжения. На окраине села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 3 минометных снаряда. В селе Середа совершили падение с последующей детонацией два дрона-камикадзе. На территории МАПП "Шебекино" средствами радиоэлектронной борьбы посажен без последующей детонации БПЛА противника", - сообщил губернатор. Он подчеркнул, что в Ивнянском районе на территории Сырцевского сельского поселения в поле обнаружена воронка, предположительно от детонации дрона-камикадзе. В Краснояружском районе 8 раз из миномета обстреляно село Теребрено, пострадала спецтехника и склад. Также Теребрено атаковано с помощью дрона-камикадзе. Три прилета зафиксировано по окраине села Колотиловка. Также в районе КПП уничтожен квадрокоптер. В поселке Задорожный совершил падение украинский беспилотник, сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924508330.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса, применяемых ВСУ
Осколок боеприпаса, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса, применяемых ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала восемь районов Белгородской области более 20 раз с помощью дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку об обстрелах за 30 января. Украинские военные обстреляли все семь приграничных районов области и впервые Ивнянский район подвергся атаке. За отчетный день было выпущено 49 снарядов из артиллерии, 6 взрывных устройств сбросили с дронов и 16 раз были атаки с использованием дронов-камикадзе и беспилотников, из которых пять БПЛА сбили. Больше всего обстрелу подвергся Грайворонский округ (29 атак).
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Белгородском районе по селу Устинка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Также в Устинке и Журавлевке с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Окраина села Богун-Городок атакована с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском округе село Вериговка атаковано двумя дронами-камикадзе. Село Старый Хутор подверглось атаке с помощью одного дрона-камикадзе, поврежден легковой автомобиль.
Как отметил Гладков, в Волоконовском районе 3 раза из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущено 14 минометных снарядов, повреждено одно домовладение. Также в Дроновке на экскаватор сброшено взрывное устройство с беспилотника, дроном-камикадзе атакована ЛЭП. По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 2 минометных снаряда, здесь же уничтожены два дрона-камикадзе. На окраине Мокрой Орловки зафиксировано 5 прилетов, в этом же селе с дрона сброшено взрывное устройство, повреждены "Камаз" и линия газоснабжения. На окраине села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, уточнил глава области.
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"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 3 минометных снаряда. В селе Середа совершили падение с последующей детонацией два дрона-камикадзе. На территории МАПП "Шебекино" средствами радиоэлектронной борьбы посажен без последующей детонации БПЛА противника", - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что в Ивнянском районе на территории Сырцевского сельского поселения в поле обнаружена воронка, предположительно от детонации дрона-камикадзе. В Краснояружском районе 8 раз из миномета обстреляно село Теребрено, пострадала спецтехника и склад. Также Теребрено атаковано с помощью дрона-камикадзе. Три прилета зафиксировано по окраине села Колотиловка. Также в районе КПП уничтожен квадрокоптер. В поселке Задорожный совершил падение украинский беспилотник, сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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