ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили 34 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район 34 снарядами, включая кассетные, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 7.15 было выпущено три таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка, в 7.20 – четыре снаряда по Ясиноватскому району.
С 00.50 до 7.45 многократно подвергалась обстрелу Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому району и 14 снарядов калибра 155 миллиметров (в том числе четыре - кассетного типа) - по Никитовскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.