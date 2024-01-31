https://ria.ru/20240131/obstrel-1924498164.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска с начала суток обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район 34 снарядами, включая кассетные, сообщили во вторник в Telegram-канале РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:20

2024-01-31T08:20

2024-01-31T08:20

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли районы Донецка, Горловку и Ясиноватский район 34 снарядами, включая кассетные, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 7.15 было выпущено три таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка, в 7.20 – четыре снаряда по Ясиноватскому району. С 00.50 до 7.45 многократно подвергалась обстрелу Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому району и 14 снарядов калибра 155 миллиметров (в том числе четыре - кассетного типа) - по Никитовскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924482830.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия