https://ria.ru/20240131/nigeriya-1924523215.html

Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию

Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию - РИА Новости, 31.01.2024

Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию

Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" объемом 34 тыс тонн прибыла в Нигерию и выгружается в порту Онне, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:12

2024-01-31T11:12

2024-01-31T11:12

нигерия

африка

малави

уралкалий

оон

уралхим

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" объемом 34 тыс тонн прибыла в Нигерию и выгружается в порту Онне, говорится в сообщении компании. "Партия калия объемом 34 000 тонн прибыла в нигерийский порт Онне, ведутся работы по её выгрузке. Поставка для самой населенной страны Африки является пятой гуманитарной отправкой группы", - сообщается в пресс-релизе. С конца 2022 года "Уралхим" направил в Африку более 134 000 тонн удобрений на безвозмездной основе: в сообщении уточняется, что более 111 000 тонн из этого объема были отправлены при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, зафрахтовавшей суда для перевозки удобрений из портов и со складов Европейского Союза в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Всего группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений: инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и реализуется в соответствии с соответствующими целями ООН в области устойчивого развития. "Мы рады видеть прибытие нашей гумпартии в Нигерию и ожидаем, что местные фермеры вскоре используют удобрения наиболее эффективным образом и соберут богатый урожай", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "ОХК "Уралхим" Дмитрия Коняева. Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий.

https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html

https://ria.ru/20231022/udobreniya-1904520203.html

нигерия

африка

малави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нигерия, африка, малави, уралкалий, оон, уралхим, в мире