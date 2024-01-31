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Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию - РИА Новости, 31.01.2024
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11:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/nigeriya-1924523215.html
Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию
Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию - РИА Новости, 31.01.2024
Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию
Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" объемом 34 тыс тонн прибыла в Нигерию и выгружается в порту Онне, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:12
2024-01-31T11:12
нигерия
африка
малави
уралкалий
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" объемом 34 тыс тонн прибыла в Нигерию и выгружается в порту Онне, говорится в сообщении компании. "Партия калия объемом 34 000 тонн прибыла в нигерийский порт Онне, ведутся работы по её выгрузке. Поставка для самой населенной страны Африки является пятой гуманитарной отправкой группы", - сообщается в пресс-релизе. С конца 2022 года "Уралхим" направил в Африку более 134 000 тонн удобрений на безвозмездной основе: в сообщении уточняется, что более 111 000 тонн из этого объема были отправлены при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, зафрахтовавшей суда для перевозки удобрений из портов и со складов Европейского Союза в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Всего группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений: инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и реализуется в соответствии с соответствующими целями ООН в области устойчивого развития. "Мы рады видеть прибытие нашей гумпартии в Нигерию и ожидаем, что местные фермеры вскоре используют удобрения наиболее эффективным образом и соберут богатый урожай", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "ОХК "Уралхим" Дмитрия Коняева. Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий.
https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html
https://ria.ru/20231022/udobreniya-1904520203.html
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нигерия, африка, малави, уралкалий, оон, уралхим, в мире
Нигерия, Африка, Малави, Уралкалий, ООН, Уралхим, В мире
Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Нигерию

Гумпартия удобрений "Уралхима" объемом 34 тысячи тонн прибыла в Нигерию

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" объемом 34 тыс тонн прибыла в Нигерию и выгружается в порту Онне, говорится в сообщении компании.
"Партия калия объемом 34 000 тонн прибыла в нигерийский порт Онне, ведутся работы по её выгрузке. Поставка для самой населенной страны Африки является пятой гуманитарной отправкой группы", - сообщается в пресс-релизе.
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С конца 2022 года "Уралхим" направил в Африку более 134 000 тонн удобрений на безвозмездной основе: в сообщении уточняется, что более 111 000 тонн из этого объема были отправлены при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, зафрахтовавшей суда для перевозки удобрений из портов и со складов Европейского Союза в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию.
Всего группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений: инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и реализуется в соответствии с соответствующими целями ООН в области устойчивого развития.
"Мы рады видеть прибытие нашей гумпартии в Нигерию и ожидаем, что местные фермеры вскоре используют удобрения наиболее эффективным образом и соберут богатый урожай", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "ОХК "Уралхим" Дмитрия Коняева.
Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий.
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НигерияАфрикаМалавиУралкалийООНУралхимВ мире
 
 
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