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Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни
Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни - РИА Новости, 31.01.2024
Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни
Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:24
2024-01-31T22:24
2024-01-31T22:24
политика
грозный
айшат кадырова
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв - РИА Новости. Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Двадцатичетырехлетняя Хадижат Кадырова занимала должность начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного. "Галас Таймасханов (руководитель администрации главы и правительства ЧР) выступил с предложением назначить Хадижат Кадырову на должность 1-го заместителя Руководителя Администрации по взаимодействию с социальным блоком", - написал Кадыров.Таймасханов отметил заслуги Кадыровой на посту руководителя департамента в работе с общественными организациями, сообщил глава Чечни, она также проявила себя в работе с общественными организациями, активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. "Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесённое предложение", - добавил он. ⠀Ранее Кадыров сообщал, что одобрил кандидатуру старшей дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку.
https://ria.ru/20240118/kadyrov-1922182322.html
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политика, грозный, айшат кадырова
Политика, Грозный, Айшат Кадырова
Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни
Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни