https://ria.ru/20240131/nakazanie-1924577877.html

Суды вправе скорректировать ограничение свободы осужденным, заявил КС

Суды вправе скорректировать ограничение свободы осужденным, заявил КС - РИА Новости, 31.01.2024

Суды вправе скорректировать ограничение свободы осужденным, заявил КС

Конституционный суд (КС) России постановил, что суды вправе скорректировать наказание в виде ограничения свободы, дополнительно запретив осужденным посещать те... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:16

2024-01-31T14:16

2024-01-31T14:20

общество

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15762/32/157623214_0:267:3504:2238_1920x0_80_0_0_978d2bae184085be8ca0a07b71bae205.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России постановил, что суды вправе скорректировать наказание в виде ограничения свободы, дополнительно запретив осужденным посещать те места, где живут и работают потерпевшие, следует их материалов КС. Дело о проверке конституционности части первой статьи 53 Уголовного кодекса (УК) РФ рассмотрено в связи с жалобами жительницы Подмосковья Ольги Балуковой и москвички Юлии Чернигиной. Они оспаривали норму УК о запрете посещения "определенных мест" осужденным к ограничению свободы, получив отказ судов в дополнительных запретах. История вопросаКак информирует пресс-служба КС России, Балукова признана потерпевшей по уголовному делу об угрозе убийством, фигурантом которого является ее близкий знакомый. Его приговорили к ограничению свободы сроком на один год. При этом суды отказали пострадавшей в наложении дополнительных запретов на посещение им тех мест, где она живет и работает. Отказ получила и Чернигина, которая просила суды запретить приближаться к ее дому и месту работу мужчине, приговоренному к ограничению свободы за истязание женщины. "Суды исходили из того, что запреты, о которых просили потерпевшие, содержанием ограничения свободы не предусмотрены", - приводится в релизе КС причина принятия этих решений. Позиция конституционного судаКак отметил КС России, оспариваемая норма закрепляет ограничение свободы как меру наказания, не связанную с изоляцией от общества. При этом предусмотрена возможность расширить запреты при нарушении установленных требований или заменить ограничение свободы на лишение. По оценке Конституционного суда, если запрет посещения мест, где может регулярно находиться потерпевший, при необходимости не устанавливается в приговоре, то у потерпевшего может возникнуть психологический дискомфорт и сомнения в личной безопасности. "Исходя из того, что ограничение свободы не предполагает установления осужденному ограничений, позволяющих снизить риск его контакта с потерпевшим, суд может, когда это допускает Уголовный кодекс, для защиты потерпевшего применить более строгое наказание, чем ограничение свободы. Соответственно, возможность установить запрет на посещение мест, где может регулярно находится потерпевший, служит и интересам подсудимого, и гуманизации уголовного наказания при наличии должных механизмов контроля за его соблюдением", - приводится в релизе позиция КС России. При этом, как уточнил КС, применяемый в оспариваемой норме Уголовного кодекса термин "определенные места", посещение которых запрещено в рамках ограничения свободы, позволяет рассматривать в таком качестве и места, где может регулярно находиться потерпевший, а также определять "разумное расстояние" от них. "При этом нет оснований постановлением Конституционного суда распространять возможность установления такого запрета на места нахождения близких потерпевшего и на приближение к потерпевшему вне зависимости от его местонахождения. Это может сделать законодатель, совершенствуя регулирование ограничения свободы", - отмечается в релизе. КС РФ констатировал, что оспариваемая норма в ее конституционном истолковании не противоречит Основному закону страны. "Признать часть первую статьи 53 УК Российской Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу она не исключает конкретизацию судом ограничения посещать определенные места запретом посещения мест, в которых может регулярно находиться потерпевший, в том числе приближаться к этим местам на определенное расстояние", - говорится в постановлении КС России. Как заключается в постановлении, заявительницы имеют право на применение "компенсаторных механизмов", которые должны определить суды, рассматривавшие их дела в первой инстанции.

https://ria.ru/20240131/delo-1924129986.html

https://ria.ru/20240126/sud-1923603502.html

https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, московская область (подмосковье)