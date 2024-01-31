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Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:11 31.01.2024 (обновлено: 13:33 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/nadezhdin-1924542661.html
Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента
Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024
Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента
Политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии "Гражданская инициатива", сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:11
2024-01-31T13:33
выборы президента россии — 2024
борис надеждин
политика
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии "Гражданская инициатива", сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости."То, во что ещё никто совершенно не верил месяц назад, то, в чем многие сомневались ещё неделю назад, прошло нормально. Здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории РФ, потому что за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России, но мы их сюда не принесли, мы их отдельно не считаем. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил, тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях по всей нашей огромный стране в 75 регионах страны", - сказал Надеждин журналистам.Кроме того, он выразил благодарность тем, кто жертвовал деньги на его избирательный счет."Никогда ещё в истории России не было такого, чтобы кампания кандидата в президенты шла полностью на пожертвования обычных людей… Нам перевели деньги десятки тысяч людей, такого никогда не было", - добавил политик.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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борис надеждин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин, Политика, Россия
Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента

Надеждин сдал подписи в свою поддержку для регистрации на выборах президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин во время сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии "Гражданская инициатива", сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
"То, во что ещё никто совершенно не верил месяц назад, то, в чем многие сомневались ещё неделю назад, прошло нормально. Здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории РФ, потому что за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России, но мы их сюда не принесли, мы их отдельно не считаем. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил, тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях по всей нашей огромный стране в 75 регионах страны", - сказал Надеждин журналистам.
Кроме того, он выразил благодарность тем, кто жертвовал деньги на его избирательный счет.
"Никогда ещё в истории России не было такого, чтобы кампания кандидата в президенты шла полностью на пожертвования обычных людей… Нам перевели деньги десятки тысяч людей, такого никогда не было", - добавил политик.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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