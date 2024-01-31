https://ria.ru/20240131/nadezhdin-1924542661.html

Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента

Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024

Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента

Политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии "Гражданская инициатива", сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:11

2024-01-31T12:11

2024-01-31T13:33

выборы президента россии — 2024

борис надеждин

политика

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии "Гражданская инициатива", сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости."То, во что ещё никто совершенно не верил месяц назад, то, в чем многие сомневались ещё неделю назад, прошло нормально. Здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории РФ, потому что за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России, но мы их сюда не принесли, мы их отдельно не считаем. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил, тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях по всей нашей огромный стране в 75 регионах страны", - сказал Надеждин журналистам.Кроме того, он выразил благодарность тем, кто жертвовал деньги на его избирательный счет."Никогда ещё в истории России не было такого, чтобы кампания кандидата в президенты шла полностью на пожертвования обычных людей… Нам перевели деньги десятки тысяч людей, такого никогда не было", - добавил политик.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис надеждин, политика, россия