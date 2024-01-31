https://ria.ru/20240131/most-1924610977.html

Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей

Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей - РИА Новости, 31.01.2024

Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:25

2024-01-31T16:25

2024-01-31T16:25

безопасность

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.

https://ria.ru/20240123/prigovor-1922882274.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, крымский мост