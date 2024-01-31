https://ria.ru/20240131/most-1924610977.html
Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей
Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей - РИА Новости, 31.01.2024
Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:25
2024-01-31T16:25
2024-01-31T16:25
безопасность
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.
https://ria.ru/20240123/prigovor-1922882274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, крымский мост
Безопасность, Крымский мост
Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей
Оперштаб: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто