https://ria.ru/20240131/moskva-1924625195.html

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели - РИА Новости, 31.01.2024

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:00

2024-01-31T17:00

2024-01-31T17:00

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. "Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

https://ria.ru/20240122/kapremont-1922765917.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы