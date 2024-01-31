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Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели - РИА Новости, 31.01.2024
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17:00 31.01.2024
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Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели
Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели - РИА Новости, 31.01.2024
Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:00
2024-01-31T17:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. "Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.
"Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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