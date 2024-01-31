https://ria.ru/20240131/moment-1924482057.html

Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента

Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента - РИА Новости, 31.01.2024

Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента

Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:51

2024-01-31T02:51

2024-01-31T02:51

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украина

руслан бортник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Уровень западной поддержки падает, ситуация на фронте осложняется", - признал политолог.По его словам, российские войска продвигаются, если западной – главным образом, американской, — поддержки не будет, это означает, что ситуация на фронте для ВСУ будет ухудшаться."Критический момент – шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать", - предупредил Бортник.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924474194.html

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в мире, украина, руслан бортник, вооруженные силы украины