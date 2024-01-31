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Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента - РИА Новости, 31.01.2024
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02:51 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/moment-1924482057.html
Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента
Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента - РИА Новости, 31.01.2024
Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента
Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:51
2024-01-31T02:51
в мире
украина
руслан бортник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Уровень западной поддержки падает, ситуация на фронте осложняется", - признал политолог.По его словам, российские войска продвигаются, если западной – главным образом, американской, — поддержки не будет, это означает, что ситуация на фронте для ВСУ будет ухудшаться."Критический момент – шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать", - предупредил Бортник.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924474194.html
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в мире, украина, руслан бортник, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины
Отсчет пошел. В Киеве забили тревогу из-за критического момента

Политолог Бортник: критический момент для Украины наступит через полгода

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Без американской военной помощи критический момент для Украины наступит через шесть месяцев, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так".
"Уровень западной поддержки падает, ситуация на фронте осложняется", - признал политолог.
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По его словам, российские войска продвигаются, если западной – главным образом, американской, — поддержки не будет, это означает, что ситуация на фронте для ВСУ будет ухудшаться.
"Критический момент – шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать", - предупредил Бортник.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы.
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В миреУкраинаРуслан БортникВооруженные силы Украины
 
 
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