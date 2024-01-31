https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924633870.html

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях - РИА Новости, 31.01.2024

Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях

Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях, приведших к росту цены на газ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:24

2024-01-31T17:24

2024-01-31T17:24

молдавия

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россия

илан шор

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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях, приведших к росту цены на газ. Ранее в среду правительство Молдавии отменило специальный режим повышенной готовности, объявленный в 2021 году из-за нехватки и беспрецедентно высоких цен на газ. "Власти бессовестно врали, как мы обойдемся без российского газа, который якобы "подрывает безопасность государства". Министр Андрей Спыну заключил мутную сделку с европейскими поставщиками на "альтернативный газ", которая привела к росту тарифов для жителей страны. Буквально на днях Драгу (глава Нацбанка – ред.) заявила, что "отказ от российского газа - история успеха Молдавии". И где в итоге ваш успех? Заканчивается все тем, что мы возвращаемся к проверенным поставкам от "Газпрома". И кто ответит за результат этих махинаций? Ведь люди стали еще беднее. Не проиграли только Санду и ее банда - они наверняка распилили на этом не один миллион", - цитирует политика пресс-служба партии "Шор", которую руководство страны объявило антиконституционной. Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в СМИ, что Кишинев вернется к закупкам российского газа у "Газпрома" уже нынешней весной. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Шор является лидером одноименной партии, которая была запрещена проевропейскими властями республики. Ее представители, а также члены ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Власти обвиняют своих оппонентов в финансовых преступлениях, незаконном финансировании или в сотрудничестве с Россией. Кроме того, депутаты от правящей партии внесли поправку в Избирательный кодекс, лишающих членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.

https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924588747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, россия, илан шор, газпром, молдовагаз, в мире