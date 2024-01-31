https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924588747.html

Оппозиционер Шор назвал отказ Молдавии от сотрудничества с ЕАЭС ошибкой

Оппозиционер Шор назвал отказ Молдавии от сотрудничества с ЕАЭС ошибкой - РИА Новости, 31.01.2024

Оппозиционер Шор назвал отказ Молдавии от сотрудничества с ЕАЭС ошибкой

Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что власти Молдавии совершили "колоссальную стратегическую ошибку",... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:00

2024-01-31T15:00

2024-01-31T15:00

молдавия

илан шор

россия

евразийский экономический союз

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 31 янв – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что власти Молдавии совершили "колоссальную стратегическую ошибку", отказываясь от сотрудничества с Евразийским союзом (ЕАЭС). Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью изданию "Эксперт" заявил, что ВВП Евразийского экономического союза в 2024 году может вырасти выше, чем на 2,5%. По его словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом реальный ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. "Нынешняя власть, поставив на ЕС, совершила колоссальную стратегическую ошибку. Они забыли о реальной выгоде сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Мы теряем огромные возможности, которые предоставляет этот блок: расширенный рынок для наших товаров, поддержка местных фермеров, новые инвестиции. Режим Майи Санду предпочел этому политические игры", - написал Шор.Политик подчеркнул, что разрушение отношений с ЕАЭС — "это удар по карману каждого молдаванина". "Когда у членов ЕАЭС растут экономики, наша страна остается в стороне из-за недальновидной политики правящей партии ПДС", - добавил Шор. Политик является лидером одноименной партии "Шор", которая была запрещена проевропейскими властями республики. Ее представители, а также члены ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Власти обвиняют своих оппонентов в финансовых преступлениях, незаконном финансировании или в сотрудничестве с Россией. Кроме того, депутаты от правящей партии внесли поправку в Избирательный кодекс, лишающих членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, илан шор, россия, евразийский экономический союз, в мире, майя санду